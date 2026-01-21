Medios internacionales ven en Vietnam una "oportunidad de oro" para acelerar desarrollo

Tras la inauguración oficial del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) el 20 de enero, los medios internacionales siguieron publicando artículos que analizan la estrategia de desarrollo socioeconómico del país indochino, describiéndolo como una de las economías más dinámicas y de alto rendimiento del mundo.

Vista panorámica de la inauguración oficial del XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: VNA

Un artículo del diario estadounidense The New York Times describió el XIV Congreso Nacional del PCV como el más trascendental en décadas, y se celebra en un momento en que Vietnam —una potencia media emergente y uno de los países más dinámicos de Asia— se sitúa en su mejor y última oportunidad de "enriquecerse antes de envejecer".

Según el artículo, tras 40 años de renovación y una extraordinaria salida de la pobreza, Vietnam se encuentra bajo una creciente presión para implementar reformas más audaces y alcanzar el nivel de sus vecinos en la región. Más allá de los desafíos geopolíticos, el principal reto del país es implementar políticas que fomenten la apertura, la eficiencia y la competencia, escribió.

Al comentar sobre la agenda de Vietnam para los próximos cinco años, Modern Diplomacy señaló que el proyecto de Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV refleja un mayor enfoque en la seguridad, junto con ambiciosos objetivos de crecimiento económico. El Partido vietnamita se ha fijado el objetivo de alcanzar un crecimiento anual de al menos el 10% durante los próximos cinco años, un avance significativo en comparación con las metas anteriores. El artículo observó que, a nivel internacional, la estabilidad política de Vietnam sigue brindando tranquilidad a los inversores que buscan previsibilidad.

Por otro lado, un artículo sobre la magna cita partidista, publicado por el sitio web chino Shangguan News, recordó los objetivos económicos establecidos en el XIII Congreso Nacional. Estos incluyen transformar a Vietnam para 2025 en un país en desarrollo con una industria orientada a la modernización y superar el umbral de ingresos medios-bajos. Para 2030, el país se convertiría en una nación de ingresos medios-altos con una industria moderna, y para 2045, en una nación desarrollada de altos ingresos. Los analistas señalaron que esto requerirá que el Producto Interno Bruto per cápita de Vietnam aumente alrededor de un 70% para 2030, desde su nivel actual de aproximadamente 5.000 dólares. Se espera que el Gobierno vietnamita se centre en promover el desarrollo del sector privado, la economía digital y la ciencia y tecnología.

El artículo también reveló que, a pesar de enfrentarse a un arancel adicional del 20% impuesto por la administración estadounidense, la economía vietnamita ha demostrado una sólida resiliencia, registrando un crecimiento económico superior al 8% el año pasado. Sin embargo, el país sigue enfrentándose a grandes desafíos, como satisfacer las expectativas de su fuerza laboral juvenil nacional, equilibrar las relaciones con China y Estados Unidos, y abordar problemas como la contaminación ambiental.

El portal de noticias chino 163.com destacó tres avances estratégicos identificados en los borradores que se presentan para su debate en el XIV Congreso Nacional. Estos abarcan el desarrollo institucional, la reestructuración económica y la mejora de la calidad de los recursos humanos. Otros avances incluyen la construcción de infraestructura socioeconómica, en particular en transporte, tecnología y energía.

En un artículo publicado el 20 de enero, Bloomberg citó a especialistas que afirmaban que el XIV Congreso Nacional del PCV representa la formalización y consolidación de las medidas que han definido la trayectoria macroeconómica del país. Mientras Vietnam busca ascender en la cadena de valor y alcanzar la categoría de país de altos ingresos para 2045, el Congreso busca promover el desarrollo del sector privado como uno de los principales motores del crecimiento. Vietnam continúa posicionándose como una economía abierta al comercio y la inversión, a la vez que busca reducir la vulnerabilidad a las perturbaciones externas mediante la diversificación, el fortalecimiento de la capacidad interna y el fortalecimiento institucional./.