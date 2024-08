Medios extranjeros destacan elección del nuevo secretario general del PCV

Hanoi (VNA)- Los medios de comunicación de otros países informaron hoy activamente la elección del miembro del Buró Político y presidente, To Lam, como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato.



Un artículo publicado por la Agencia de Noticias Xinhua de China. (Foto: VNA) El periódico Pasaxon -portavoz del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL)-, la Radio Nacional y la revista de las fuerzas de Seguridad Pública Popular del país vecino publicaron simultáneamente el texto íntegro de la carta de felicitación enviada a To Lam del secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith.



En particular, la Radio Nacional de Laos divulgó un artículo para anunciar la asunción al cargo del secretario general To Lam, en el cual citó su discurso diciendo que heredará y promoverá los logros revolucionarios que construyeron el difunto secretario general Nguyen Phu Trong y las generaciones anteriores de líderes; mantendrá la solidaridad y la unidad y, junto con todo el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, liderará a todo el Partido, el pueblo y el ejército a implementar con éxito los objetivos y tareas establecidas en el XIII Congreso Nacional del Partido y organizar con éxito la próxima cita magna, llevando al país a avanzar con firmeza hacia el desarrollo en el nuevo período. La Radio Nacional de Laos informa sobre la asunción de To Lam al cargo del secretario general del PCV. (Foto: VNA)

En tanto, los órganos de prensa de China, incluidas la Agencia de Noticias Xinhua, la Televisión Central de China (CCTV) y el Diario del Pueblo, resaltaron la reunión efectuada hoy por el Comité Central del PCV del XIII mandato, durante la cual resultó elegido To Lam como secretario general de la organización política, con el 100% de los votos a favor.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación al secretario general y presidente To Lam, subrayaron.



Varias agencias noticiosas extranjeras también enfatizaron el discurso del nuevo máximo dirigente vietnamita en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Central del PCV, particularmente con respecto al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y las manifestaciones negativas.



El periódico Nikkei Asia de Japón confió que To Lam heredará el trabajo de prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad del PCV y proseguirá con su política exterior equilibrada.



Por su parte, otros medios como AFP (Francia), TASS (Rusia), Bangkok Post (Tailandia) y The Straits Times (Singapur) también destacaron la determinación del dirigente en esa labor./.