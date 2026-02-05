Medios de comunicación camboyanos destacan la coherencia de política exterior de Vietnam

Hanoi (VNA) – En vísperas de la visita de Estado a Camboya del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, prevista para el 6 de febrero, el diario Khmer Times publicó el 4 de febrero un artículo, en el que se subraya que Hanoi siempre concede gran importancia a la consolidación y el fortalecimiento de las relaciones con Phnom Penh.

El artículo destacó que la coherencia de la política de Vietnam hacia Camboya (Fuente: VNA)

Según el artículo del académico Uch Leang, jefe interino del Departamento de Estudios sobre Asia, África y Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Academia Real de Camboya, el hecho de que el secretario general To Lam realiza una visita de Estado a Camboya inmediatamente después del XIV Congreso Nacional del PCV pone de manifiesto la política exterior coherente de Vietnam, en la cual las relaciones con los países vecinos, se consideran una prioridad máxima con un significado estratégico a largo plazo.

Bajo el título “La coherencia de la política de Vietnam hacia Camboya”, Khmer Times señaló que las relaciones entre Vietnam y Camboya han sido claramente institucionalizadas en la línea política exterior del Partido y del Estado vietnamita.

Vietnam mantiene de manera constante una política exterior independiente y autónoma, orientada a la paz, la cooperación y el desarrollo, así como a la diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, concediendo especial importancia a la construcción de un entorno de paz, estabilidad y cooperación para el desarrollo con los países vecinos, comentó el autor.

El artículo destacó que la coherencia de la política de Vietnam hacia Camboya no solo se refleja en declaraciones políticas, sino también en acciones concretas.

La decisión del secretario general To Lam de elegir Camboya como destino después del XIV Congreso tiene un profundo significado político, afirmando que Vietnam siempre valora y prioriza su relación con Camboya en esta nueva etapa de desarrollo, puntualizó.

Sobre la base del impulso a una cooperación sustantiva vinculada a los intereses prácticos de los dos pueblos en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la defensa, la seguridad, la educación, la cultura y los intercambios entre pueblos, Khmer Times evaluó que Vietnam considera la amistad con Camboya no solo como un legado histórico, sino también como una fuente de recursos para el desarrollo presente y futuro.

En este artículo, Uch Leang subrayó el compromiso constante de Vietnam de valorar y fortalecer su relación con Camboya, basado en la naturaleza fundamental de una nación amante de la paz que prioriza la estabilidad y el desarrollo compartido. Esta coherencia se refleja en su pensamiento estratégico, política exterior y acciones prácticas.

Desde esta perspectiva, el artículo concluyó “Basado en una larga amistad tradicional, solidaridad y estrechos lazos, Vietnam se mantiene firme en su cooperación con Camboya para construir relaciones de buena vecindad, una cooperación integral y una asociación sostenible a largo plazo, en beneficio práctico de los pueblos de ambos países, así como para la paz y la estabilidad en la región y el mundo”./.