Medios cubanos destacan relaciones con Vietnam

La Habana (VNA)- Medios de comunicación cubanos publican noticias y artículos sobre la visita oficial a Vietnam, del 31 de agosto al 2 de septiembre, del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacando la especial solidaridad, amistad y cooperación integral entre ambos países hermanos.



El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa asisten a la recepción ofrecida a la delegaciones participantes en la celebración del 80º aniversario del Día Nacional de Vietnam (Foto: VNA)

Durante la visita, el líder cubano sostuvo conversaciones bilaterales y reuniones con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y numerosos líderes vietnamitas de alto rango, y asistirá a la celebración del 80º aniversario del Día Nacional de Vietnam el 2 de septiembre y del 65º aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales (2/12/1960-2/12/2025).



Según Granma, Cubadebate, Cubasí, Prensa Latina y ACN, el presidente Díaz-Canel exaltó el entusiasmo, militancia y amor patrio del pueblo vietnamita y señaló que en en estos días, él y la delegación cubana, por donde quiera que pasan, han estado recibiendo un tremendo afecto y cariño hacia la Revolución cubana.



Díaz-Canel ponderó la renovación e impulso a las relaciones y la cooperación bilateral a partir de la visita que hizo To Lam a Cuba hace un año, y ratificó la importancia de que ambos partidos comunistas estén fortaleciendo sus vínculos en todos los ámbitos, según las fuentes.



Díaz-Canel y To Lam presidieron el intercambio de acuerdos y memorandos de entendimiento firmados en las áreas de producción arrocera, cooperación integral, salud, gestión documental y archivos, y el establecimiento de una empresa mixta en el sector farmacéutico.

El Presidente cubano también asistió a la ceremonia simbólica de entrega de 14,5 millones de dólares de la primera fase de la campaña de apoyo a Cuba, lanzada por la Cruz Roja de Vietnam para celebrar el 65º aniversario de la amistad entre ambos países.



Durante esos días, todos los medios de comunicación oficiales cubanos publicaron artículos y entrevistas con funcionarios, exfuncionarios y embajadores vietnamita en Cuba y cubano en Vietnam sobre el afecto y la amistad entre los pueblos hermanos de Cuba y Vietnam.



Con motivo del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales, a las 20:10 (hora de Vietnam) y las 9:10 (hora de Cuba), las televisiones de Vietnam y Cuba transmitirán conjuntamente el cortometraje "Semillas de Felicidad" sobre la cooperación arrocera entre Vietnam y Cuba, uno de los proyectos para materializar los acuerdos alcanzados durante la visita a Cuba del secretario general To Lam en septiembre de 2024./.