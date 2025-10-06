Medios cubanos destacan importancia de visita a Vietnam de Esteban Lazo

La Habana (VNA)- Medios cubanos destacaron la importancia de la visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, del 30 de septiembre al 5 de octubre, en contribución al fortalecimiento de la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral entre ambos países.

Un artículo publicado por el periódico Granma (Foto: captura de pantalla)

Según el programa de la visita, Esteban Lazo Hernández y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, copresidieron la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre las dos naciones.

Durante la sesión, ambas partes compartieron sus experiencias, recomendaciones y propuestas para robustecer la eficiencia de la cooperación entre Vietnam y Cuba, especialmente en materia económico-financiera, agroalimentaria, energías renovables, el sector biofarmacéutico, entre otras áreas de interés mutuo.

Al mismo tiempo, destacaron que el Comité de Cooperación Interparlamentaria es un mecanismo esencial para promover la profundización de las relaciones bilaterales.

En su discurso de clausura, Esteban Lazo Hernández valoró que esta sesión demuestra la eficacia de este mecanismo de trabajo entre ambos Parlamentos y resulta un reflejo también del desarrollo de las relaciones políticas y de cooperación en todos los ámbitos, especialmente en la implementación de los consensos alcanzados por los altos dirigentes de ambos Partidos y Estados durante la visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y en ese entonces también presidente del país, To Lam, en septiembre de 2024.

Los medios cubanos evaluaron que las reuniones bilaterales de Esteban Lazo Hernández con To Lam, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el primer ministro Pham Minh Chinh contribuyeron a consolidar y fortalecer la histórica relación fraternal entre ambos países.

La prensa cubana también destacó la afirmación del secretario general To Lam en su reunión con Esteban Lazo Hernández que “Vietnam y Cuba son amigos, socios, hermanos; y siempre nos apoyaremos mutuamente”.

En los encuentros, los líderes de ambas partes confirmaron que las relaciones especiales de hermandad, solidaridad y cooperación entre Vietnam y Cuba durante los últimos 65 años se convierten en un símbolo de la solidaridad internacional pura, leal y cercana.

Cuba y Vietnam establecieron relaciones diplomáticas el 2 de diciembre de 1960 y el año 2025 fue declarado Año de la Amistad Cuba-Vietnam para celebrar el 65 aniversario del especial vínculo entre dos pueblos hermanos./.