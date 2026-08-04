Médicos vietnamitas recorren más de 40 millas náuticas para salvar a marinero ruso

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un marinero ruso que sufrió parálisis en la mitad del cuerpo mientras viajaba a bordo de un buque portacontenedores por una ruta marítima internacional fue trasladado de urgencia a tierra y tratado con éxito por un equipo médico del Hospital FV de Ciudad Ho Chi Minh, que recorrió más de 40 millas náuticas en plena madrugada para asistirlo.





Médicos vietnamitas salvan a marinero ruso (Foto: VNA)



El Hospital FV informó hoy que el paciente fue dado de alta en condición estable tras casi dos semanas de tratamiento y rehabilitación.



A mediados de julio de 2026, el hospital recibió una alerta sobre un tripulante ruso que había sufrido repentinamente debilidad y parálisis en un lado del cuerpo, con sospecha de accidente cerebrovascular.

Dado que el buque carecía de medios adecuados para atender la emergencia y no podía desviarse de inmediato hacia tierra, las partes acordaron trasladar al paciente hasta la boya número 0, situada en el límite entre la ruta marítima internacional y las aguas vietnamitas.



Esa misma noche, la doctora Ho Chau Anh Thu y un enfermero, equipados con medicamentos y dispositivos de emergencia, se desplazaron al puerto de Cau Da, en la zona de Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh. Desde allí abordaron una lancha rápida y recorrieron más de 40 millas náuticas hasta la boya número 0.



En medio de un fuerte oleaje, con olas de entre dos y tres metros, la embarcación logró aproximarse al portacontenedores alrededor de las 2:00 de la madrugada. El equipo médico tuvo que subir unos 10 metros por una escalera de cuerda para acceder a la cubierta y atender al paciente.



El marinero, identificado como Vakhitov Renat, de 46 años y nacionalidad rusa, se encontraba consciente, pero presentaba debilidad y parálisis en un lado del cuerpo. Tras examinarlo, los médicos decidieron trasladarlo inmediatamente a tierra. Como se encontraba en el quinto nivel del buque, la tripulación y el personal sanitario tuvieron que bajarlo en camilla piso por piso y posteriormente utilizar una grúa para trasladarlo a la lancha en medio del fuerte oleaje.



Alrededor de las 5:00 de la mañana, el paciente fue trasladado al Hospital FV. Una tomografía computarizada confirmó una hemorragia cerebral en los ganglios basales derechos, con un hematoma de unos 30 gramos. Inicialmente, los médicos optaron por un tratamiento conservador para controlar la presión arterial, reducir el edema cerebral y vigilar estrechamente su evolución.



Tres días después, ante el aumento del dolor de cabeza y el empeoramiento de la debilidad, los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente para extraer el hematoma. La operación duró unos 90 minutos y se realizó con un sistema de neuronavegación y un microscopio quirúrgico para minimizar el daño al tejido cerebral sano.



El paciente evolucionó favorablemente tras la cirugía. Un día después comenzó a recuperar la movilidad de la pierna y la capacidad de agarrar objetos con la mano, mientras que al tercer día ya podía sostener por sí mismo objetos ligeros.



Tras casi dos semanas de tratamiento y rehabilitación, Vakhitov Renat recibió el alta el 30 de julio y pudo regresar a su país en condición estable. El marinero expresó su agradecimiento al equipo médico por haber cruzado el mar de madrugada para trasladarlo a tierra y brindarle atención oportuna.



Desde hace años, el Hospital FV mantiene servicios de emergencia extrahospitalaria, que incluyen asistencia por vía terrestre y marítima, así como la coordinación del traslado de pacientes desde buques de carga, plataformas petrolíferas y zonas alejadas de la costa cuando es necesario. Gracias a este servicio, numerosos pacientes en estado crítico han podido ser evacuados de forma segura y recibir tratamiento oportuno./.