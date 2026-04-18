Máximo líder vietnamita se reúne con representantes destacados de comunidades étnicas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, obsequia el retrato del Presidente Ho Chi Minh a representantes destacados de las minorías étnicas de todo el país. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy a patriarcas de aldeas, artesanos y personas de prestigio representativas de las minorías étnicas de todo el país, con motivo del Día de la Cultura de las Etnias de Vietnam (19 de abril).



En su intervención, To Lam expresó su aprecio y gratitud por las valiosas contribuciones de los líderes comunitarios, artesanos y personas influyentes en las minorías étnicas, a quienes calificó como guardianes de la identidad cultural y de la fortaleza sostenible del país.



Subrayó que preservar la cultura de los grupos étnicos no solo implica conservar el patrimonio, sino también mantener la base espiritual de la sociedad, fortalecer la gran unidad nacional y generar una fuerza interna para el desarrollo sostenible.



En este sentido, dijo, estos representantes desempeñan un papel clave como referentes espirituales y puntos de convergencia de la confianza comunitaria.



No obstante, también señaló que la preservación y promoción de los valores culturales enfrenta nuevos desafíos.



En las zonas de minorías étnicas, precisó, es necesario lograr un desarrollo equilibrado entre la mejora de las condiciones de vida y la conservación de la identidad cultural, así como entre la integración y la autonomía cultural, destacando el papel central de la población en la transmisión de sus tradiciones.

El dirigente instó a los líderes comunitarios, artesanos y personas prestigiosas a continuar transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones para preservar las lenguas, canciones populares y oficios tradicionales, al tiempo que llamó a mantener la estabilidad en las comunidades, evitar la influencia de las incitaciones, cumplir la ley, eliminar prácticas obsoletas y construir una vida moderna con desarrollo económico familiar.



Asimismo, enfatizó que la preservación cultural debe ir de la mano con el desarrollo de medios de vida, especialmente a través del turismo comunitario, permitiendo a la población proteger su identidad mientras mejora sus ingresos.



En la ocasión, el secretario general y presidente propuso al Gobierno, ministerios, sectores y autoridades locales seguir perfeccionando el marco institucional y las políticas culturales, priorizar recursos para las zonas de minorías y montañosas, y reforzar la coordinación entre la preservación cultural, el desarrollo turístico, los medios de vida y la transformación digital para difundir los valores culturales en la sociedad contemporánea.



En el encuentro, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, informó que en todo el país se han restaurado más de 180 festivales tradicionales vinculados al turismo, se han desarrollado cerca de 200 modelos de conservación y experiencias culturales, y se mantienen más de 720 clubes de cultura popular y 5.760 grupos artísticos tradicionales, además de implementar 50 programas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en riesgo de desaparición.



Actualmente, existen 351 patrimonios culturales inmateriales pertenecientes a minorías étnicas, de un total de 735 reconocidos a nivel nacional. Las localidades también han organizado más de 100 festivales culturales, deportivos y turísticos, han construido y mejorado 3.220 casas culturales y áreas deportivas comunitarias, y han impulsado el desarrollo del turismo comunitario.



Los delegados compartieron experiencias en la preservación de la identidad cultural, la eliminación de prácticas atrasadas, la construcción de nuevas formas de vida, el mantenimiento de la seguridad en zonas fronterizas y el desarrollo del turismo comunitario, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida y fortalecer la gran unidad nacional./.