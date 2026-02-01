Máximo legislador de Vietnam se reúne con exdirigentes en ciudad sureña de Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, se reunió hoy con exdirigentes del país, de la ciudad sureña de Can Tho y de la Región Militar 9.



El encuentro, parte de su visita a esta urbe en el Delta del Mekong, se celebró con motivo del 96 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y en vísperas del Año Nuevo Lunar (Tet).



En sus palabras, el presidente de la ANV transmitió los saludos cordiales y los deseos de Año Nuevo del secretario general del PCV, To Lam, y del primer ministro, Pham Minh Chinh, a los actuales y exdirigentes de la ciudad y a todos los residentes de Can Tho.

Al informar sobre la situación nacional, señaló que, a pesar de los numerosos desafíos en 2025, incluida la compleja evolución de desastres naturales e inundaciones, el país registró logros importantes e integrales bajo el liderazgo del Partido, la gestión decisiva del Gobierno y la unidad del pueblo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con exdirigentes del país, de la ciudad sureña de Can Tho y de la Región Militar 9. (Foto: VNA)

El crecimiento económico alcanzó el 8,02%, mientras que el tamaño de la economía se estimó en alrededor de 514 mil millones de dólares. El ingreso per cápita se situó en 5.026 dólares, superando el objetivo fijado por las autoridades centrales. Los ingresos del presupuesto estatal alcanzaron unos 100 mil millones de dólares, el nivel más alto hasta la fecha, y se cumplieron o superaron los 15 objetivos socioeconómicos.

El comercio exterior siguió siendo un punto destacado, con un volumen total de importación-exportación récord de unos 930 mil millones de dólares. La tasa de pobreza cayó al 1,3%, el nivel más bajo de la historia. La infraestructura de transporte continuó fortaleciéndose, con unos tres mil kilómetros de autopistas en construcción en todo el país, junto con la implementación acelerada de importantes proyectos nacionales, destacó.

El dirigente parlamentario subrayó la aprobación de la inversión en 248 escuelas internas para minorías étnicas en provincias montañosas, lo que refleja la profunda preocupación del Partido y el Estado por estas comunidades. En materia de seguridad social, se implementaron políticas decisivas, notablemente el programa para eliminar viviendas precarias y deterioradas, beneficiando a unas 344 mil casas en todo el país. Unas 36 mil viviendas dañadas por tormentas e inundaciones fueron reconstruidas a tiempo para el Tet.

Afirmó que la defensa y seguridad nacional se han salvaguardado firmemente, el entorno político y social se mantuvo estable, los asuntos exteriores alcanzaron resultados importantes y la posición internacional de Vietnam continuó en ascenso.

Respecto a la construcción del Partido y el sistema político, dijo que 2025 marcó un gran paso en la reestructuración y racionalización organizativa, mientras que los esfuerzos para combatir la corrupción, los fenómenos negativos y el despilfarro se intensificaron y llevaron a cabo sin excepciones, fortaleciendo la confianza pública e internacional.

También señaló deficiencias, incluida una inversión en infraestructura no sincronizada, particularmente en el Delta del Mekong, una lenta reestructuración agrícola y una aplicación limitada de la ciencia y la tecnología. Las condiciones de vida en algunas áreas remotas y de minorías étnicas siguieron siendo difíciles, mientras que la calidad de la educación y la atención médica fue desigual en ciertas localidades.

De cara al futuro, subrayó que la tarea clave en 2026 es la implementación exhaustiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV. Instó a Can Tho a desarrollar un programa de acción concreto alineado con las realidades locales y adoptar planes detallados para el desarrollo socioeconómico, asegurando un crecimiento de dos dígitos.

También se pidió a la ciudad que organice con éxito las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la ANV y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031 el 15 de marzo de 2026, mejore la calidad de los funcionarios, especialmente a nivel de base, e implemente efectivamente las resoluciones estratégicas del Partido.

Observando que Can Tho se ha beneficiado de importantes resoluciones del Buró Político y de la Asamblea Nacional y que su espacio de desarrollo se expandió tras su fusión con las provincias de Soc Trang y Hau Giang, el presidente de la ANV instó a la ciudad a proponer proactivamente mecanismos y políticas específicos para crear un impulso de desarrollo más fuerte.

En vísperas del Año Nuevo Lunar, hizo un llamado a todas las autoridades de todos los niveles y sectores para organizar el Tet de manera alegre, segura, económica y saludable, mientras prestan mayor atención a los beneficiarios de políticas y a los hogares pobres.

Con motivo de la reunión, Tran Thanh Man deseó éxitos continuos en 2026 a la organización del Partido, la administración y el pueblo de Can Tho, y extendió deseos de Año Nuevo de buena salud y felicidad a los dirigentes y exlíderes de la ciudad.

Ese mismo día, el presidente de la ANV visitó a la familia del difunto titular de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, Le Phuoc Tho, y ofreció incienso en su memoria. Le Phuoc Tho, con más de 70 años de membresía en el Partido, hizo contribuciones significativas a la construcción partidaria y al proceso de renovación, y fue recordado como un ejemplo de dedicación y firmeza./.