Máximo legislador chino visitará Vietnam y participará en la conmemoración del 80.º Día Nacional

Hanoi (VNA) – Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), realizará una visita oficial a Vietnam del 31 de agosto al 2 de septiembre, al frente de una delegación de alto nivel del Partido y el Estado chinos.



Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. (Fuente: VNA)



De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam emitido hoy, durante su estancia Zhao Leji participará en los actos conmemorativos por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), además de copresidir la primera reunión del Comité de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam (AN) y la APN.



La visita tiene lugar por invitación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man./.