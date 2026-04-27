Máximo dirigente vietnamita visita y anima a trabajadores en Ciudad Ho Chi Minh

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita a obreros y trabajadores en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó y alentó hoy a obreros y trabajadores en Ciudad Ho Chi Minh, con motivo del Día de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo).



Tras escuchar el informe de la Confederación General del Trabajo de Vietnam y las opiniones de representantes de los trabajadores, el dirigente expresó su emoción ante historias sencillas que reflejan las nobles cualidades de la clase obrera vietnamita de laboriosidad, diligencia, sentido de responsabilidad y apego a la familia, los compañeros, las empresas y el país.



To Lam reconoció que, en el último tiempo, los sindicatos en todos los niveles, las autoridades municipales, las empresas y la sociedad han llevado a cabo numerosas acciones concretas en favor de los trabajadores, como apoyo en vivienda, atención sanitaria, entrega de obsequios, asistencia a los hijos de los obreros y ayuda a quienes enfrentan dificultades, enfermedades graves, accidentes laborales o pérdida de empleo.



Estas acciones reflejan un profundo sentido humanitario y el compromiso de no dejar a nadie atrás, aseveró.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. Foto: Thong Nhat – VNA

Al compartir las dificultades de los trabajadores, subrayó la necesidad de brindar una atención integral, no solo mediante apoyos materiales en ocasiones festivas, sino, más importante aún, creando empleos estables, mejores ingresos, entornos laborales seguros, viviendas adecuadas, acceso a escuelas, servicios médicos cercanos y una vida espiritual más rica.



Asimismo, reafirmó que el Partido y el Estado consideran siempre a la clase obrera como una fuerza fundamental en la construcción y defensa de la patria. Los trabajadores vietnamitas están presentes en los entornos más difíciles y han contribuido significativamente a los logros de desarrollo del país con su inteligencia, esfuerzo y creatividad.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega obsequios a los trabajadores. Foto: Thong Nhat – VNA

El dirigente instó a Ciudad Ho Chi Minh a seguir considerando el cuidado de la vida de los trabajadores como una tarea política importante, constante y de largo plazo; revisar las necesidades de vivienda social, residencias, escuelas, guarderías, centros de salud e instalaciones culturales en áreas industriales, zonas de exportación y con alta concentración de obreros.



También pidió a los sindicatos fortalecer su cercanía con los trabajadores, comprender mejor sus necesidades, proteger sus derechos e intereses legítimos y brindar apoyo oportuno en situaciones de dificultad, como atrasos salariales, desempleo, accidentes laborales o contingencias de la vida. Los sindicatos deben convertirse en un verdadero hogar cálido y un respaldo confiable para sus afiliados.



Asimismo, exhortó a las empresas a prestar mayor atención a sus trabajadores, garantizando salarios, beneficios, condiciones laborales y seguridad en el trabajo; escuchar iniciativas y crear oportunidades de formación y mejora de habilidades para un desarrollo sostenible.



Al destacar que el país entra en una nueva etapa de desarrollo con oportunidades y desafíos, expresó su deseo de que los trabajadores mantengan la confianza, la unidad y continúen formándose, mejorando sus competencias profesionales, habilidades digitales y lenguas extranjeras cuando sea posible; así como promover la innovación, la mejora técnica y el aumento de la productividad y la calidad.



El Secretario General y Presidente manifestó su confianza en que, con la tradición solidaria de Ciudad Ho Chi Minh y el esfuerzo conjunto de los comités del Partido, el gobierno, el Frente de la Patria, la organización sindical, las empresas y la sociedad, las condiciones de vida de los trabajadores seguirán mejorando, y ellos contribuirán dignamente al desarrollo de la urbe y del país.