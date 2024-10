Máximo dirigente vietnamita visita Universidad de Trinity en Dublín

Dublín (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció el 2 de octubre (hora local) un discurso titulado “Visión de una nueva era de amistad y cooperación entre Vietnam e Irlanda, para la paz, la cooperación y el desarrollo” mientras visitaba la Universidad Trinity College Dublin, una de las instituciones de educación superior más antiguas y prestigiosas de Irlanda.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso. (Fuente: VNA)



La actividad se realizó en el marco de su visita de Estado a Irlanda. En su discurso, el dirigente vietnamita compartió la historia de Vietnam durante casi 80 años de fundación del país y casi 40 años de innovación.



Dijo que Vietnam persigue el objetivo de la "independencia nacional asociada al socialismo" bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam. En su política, la persona es el centro y la fuerza impulsora del desarrollo, y Vietnam determina construir un Estado de derecho, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.



La política exterior de Vietnam se basa en la independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilateralización, diversificación de las relaciones. Vietnam está dispuesto a ser amigo, socio confiable y miembro activo y responsable en la comunidad internacional y realiza la integración profunda e integral a nivel internacional, enfatizó.



To Lam también se refirió a la política de defensa de “cuatro no” de Vietnam; reafirmó el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; el apoyo a resolver disputas por medios pacíficos, y el rechazo a las acciones unilaterales, políticas de poder, uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



Con este espíritu, precisó, durante los últimos 10 años, Vietnam ha enviado miles de soldados para participar en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, así como en asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre para muchos países.



Vietnam está decidido a implementar eficazmente la diplomacia de la nueva era, dispuesto a contribuir de manera más activa y proactiva a la política mundial, la economía global y la civilización humana, dijo.



Respecto a las relaciones con Irlanda, el líder vietnamita destacó el desarrollo constante de las relaciones de amistad y cooperación bilaterales en múltiples aspectos después de casi tres décadas de establecimiento de relaciones diplomáticas. Afirmó que Vietnam siempre valora los con Irlanda, miembro dinámico de la Unión Europea y país pionero en innovación.



El mundo está pasando por cambios, declaró, para Vietnam, este es un período y una oportunidad estratégica importante para crear una nueva era, una era de ascenso del pueblo vietnamita.



Para aprovechar al máximo las oportunidades estratégicas, transformar los desafíos en oportunidades y construir un futuro próspero para ambos países, To Lam hizo tres propuestas.



Primero, crear proactivamente nuevos espacios de desarrollo para el beneficio y la prosperidad de los dos pueblos; y establecer un Marco de Asociación Estratégica en el ámbito de la educación superior, y promover la difusión sobre los valores comunes que los dos países comparten con las generaciones más jóvenes.



En segundo lugar, mejorar la autosuficiencia, la resiliencia y la adaptabilidad a los nuevos desafíos globales. Para eso, es necesario cambiar la mentalidad de "respuesta pasiva" a "prevención y control con antelación y desde la distancia".



En tercer lugar, aumentar las contribuciones de Vietnam e Irlanda a la paz, la cooperación y el desarrollo internacionales. Los dos países necesitan seguir promoviendo la cooperación multilateral, respetar el derecho internacional, resolver disputas por medios pacíficos, sin amenazas ni uso de la fuerza en las relaciones internacionales; promover el papel de las Naciones Unidas; iniciar proactivamente nuevas ideas de cooperación para la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la humanidad. En particular, se debe contribuir más activamente al mantenimiento de la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y el derecho internacional.



Al final del discurso, el secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que Vietnam e Irlanda seguirán unidos, cooperando estrechamente y aspirando a un mayor nivel de relaciones en el futuro, para el beneficio de los dos pueblos.

En esta ocasión, el presidente To Lam visitó la biblioteca de la Universidad y escribió el libro de visitas, en el cual confió en que el establecimiento del marco de asociación estratégica en el campo de educación superior abrirá nuevas oportunidades para estudiantes y maestros de os dos países. “Juntos, construiremos con éxito un puente de conocimiento, promoveremos la creatividad y el desarrollo sostenible en el futuro", dijo. /.