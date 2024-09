Máximo dirigente vietnamita sostuvo encuentro con líder de la revolución cubana

La Habana (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, se reunió este viernes (hora local) con el líder de la revolución cubana, general Raúl Castro Ruz, como parte de su visita de Estado al país caribeño.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (izq.), se reunió con el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz. (Fuente: VNA)



En el encuentro participó también el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.Al informar a Raúl Castro sobre los principales contenidos de sus conversaciones anteriores con Miguel Díaz-Canel, así como sus reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, To Lam compartió la evaluación de las dos partes de que su visita fue un éxito y logró resultados prácticos, ayudando a consolidar y estrechar la confianza política y los sentimientos estrechos entre los dos Partidos, Estados y pueblos.Las dos partes coincidieron en la necesidad de establecer una cooperación integral en todos los ámbitos, en la que las relaciones entre los dos partidos desempeñen el papel de base política y definan las orientaciones estratégicas de los vínculos bilaterales, en la mejora de la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, y en la promoción de los vínculos económicos, comerciales y de inversión, en particular en los ámbitos de la producción de arroz y la energía.To Lam destacó el apoyo del Comandante en Jefe Fidel Castro a Vietnam, que, según dijo, se convirtió en un símbolo de la época y ha sido un valioso legado de las relaciones entre Vietnam y Cuba, y agradeció a Raúl Castro sus sentimientos hacia Vietnam y sus importantes contribuciones a la relación bilateral.Aprovechó la ocasión para agradecer al Partido, al Estado y al pueblo cubanos, así como a Raúl Castro, sus gestos especiales por el fallecimiento del difunto secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, al tiempo que afirmó que seguirá intensificando las relaciones especiales, la cooperación integral y la solidaridad con el pueblo cubano, ayudándolo a superar este momento difícil.Tras presentar los logros de Vietnam después de casi 40 años de Doi moi (renovación), To Lam compartió las experiencias de construcción del socialismo de Vietnam y apreció los esfuerzos realizados por el Partido, el Estado y el pueblo cubanos para resolver las dificultades y desafíos y concretar la resolución adoptada en el VIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Cuba.Raúl Castro, por su parte, dio la bienvenida a la visita de To Lam y expresó su alegría por el éxito del viaje. Recordó sus recuerdos e impresiones de sus visitas al país indochino, así como a generaciones de líderes vietnamitas, y dijo que ha admirado al heroico pueblo vietnamita que fue resistente e inquebrantable en la pasada lucha por la independencia y la reunificación nacional.