Máximo dirigente vietnamita sostiene encuentro con secretario del Partido Comunista de China en Guangxi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu uỷ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

En el marco de su visita de Estado a China, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, sostuvo un encuentro hoy en Nanning con Chen Gang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario del Comité partidista de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi.



Durante la reunión, el líder vietnamita felicitó a Guangxi por sus logros de desarrollo y expresó su confianza en que la región continuará avanzando hacia un modelo moderno y próspero. Asimismo, evocó el papel histórico de Guangxi como “retaguardia estratégica” en la lucha por la independencia de Vietnam, recordando que hace 85 años el Presidente Ho Chi Minh regresó a Cao Bang desde este territorio para dirigir directamente la revolución vietnamita.



En ese sentido, To Lam manifestó su deseo de que Guangxi siga promoviendo la amistad bilateral, aprovechando su cercanía geográfica y desempeñando un papel clave en la profundización de los vínculos estratégicos con las localidades vietnamitas.



Por su parte, Chen Gang subrayó que Vietnam es un vecino cercano, un socio prioritario y de gran importancia para Guangxi. Reafirmó que las autoridades de la región otorgan especial relevancia a la cooperación con las provincias vietnamitas y se comprometen a implementar de manera efectiva los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países, contribuyendo a fortalecer los intercambios y la amistad bilateral.



Ambas partes valoraron positivamente los resultados de la cooperación reciente, destacando el mantenimiento de intercambios regulares a distintos niveles y los avances en economía, comercio y ciencia-tecnología. Vietnam se ha mantenido durante 27 años consecutivos como el principal socio comercial de Guangxi.