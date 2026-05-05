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Máximo dirigente vietnamita se reúne con la comunidad connacional en la India
Nueva Delhi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad connacional en la India, poco después de su llegada a Nueva Delhi para iniciar una visita de Estado al país del sur de Asia.
En la cita, el máximo dirigente elogió a la Embajada de Vietnam, a las agencias representativas y a la comunidad vietnamita en la India por su estrecha coordinación en la preparación de la visita, calificándola de exhaustiva, cuidadosa y práctica, reflejo de un alto sentido de responsabilidad, profesionalismo y dedicación en la labor exterior del Partido y del Estado.
Expresó su satisfacción al constatar que la comunidad vietnamita en la India es cada vez más madura, cohesionada e integrada, y que realiza aportes concretos a la amistad y cooperación entre ambos países.
Resaltó el potencial de los intelectuales, estudiantes y de los monjes y monjas budistas vietnamitas que estudian en instituciones budistas de la India, señalando que constituyen un valioso recurso humano con acceso a conocimientos avanzados y áreas de especialización en las que la India posee fortalezas destacadas.
Al compartir información actualizada sobre la situación interna, el líder afirmó que el Partido, el Estado, los ministerios, sectores y localidades están implementando medidas coordinadas para alcanzar tres objetivos clave: mantener la estabilidad política, impulsar el desarrollo socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la población.
Añadió que Vietnam continuará fortaleciendo sus instituciones, renovando su modelo de crecimiento y situando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en el centro del desarrollo, aprovechando al máximo el capital humano y construyendo una economía independiente y autosuficiente, estrechamente vinculada a una integración internacional amplia y efectiva.
El dirigente reiteró que Vietnam seguirá promoviendo una política exterior coherente basada en la independencia, la autosuficiencia, el multilateralismo y la diversificación de las relaciones, junto con una integración internacional profunda e integral, consolidándose como un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.
En cuanto a la cooperación entre Vietnam e India, To Lam subrayó que su visita contempla una serie de actividades sustantivas y prácticas destinadas a fortalecer la confianza política, ampliar la cooperación y generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.
Señaló que ambos países cuentan con un gran potencial de cooperación en múltiples ámbitos, respaldado por similitudes culturales que constituyen una base sólida para promover los intercambios entre sus pueblos y fortalecer el entendimiento mutuo.
El máximo dirigente reafirmó que el Partido y el Estado conceden siempre gran importancia a las comunidades vietnamitas en el extranjero, considerándolas una parte inseparable de la nación y un recurso clave para el desarrollo nacional.
Expresó su satisfacción por la creciente madurez, unidad e integración exitosa de la comunidad vietnamita en la India, reconociendo sus valiosas contribuciones a las relaciones bilaterales. Alentó a la comunidad a mantenerse unida, conservar vínculos estrechos con la patria y seguir aportando a la amistad duradera y al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y la India.
Asimismo, instó a los intelectuales y estudiantes vietnamitas en la India a continuar esforzándose en sus estudios e investigaciones, a conectarse activamente con instituciones nacionales, participar en redes de conocimiento y transferencia tecnológica, y proponer iniciativas que contribuyan al desarrollo del país.
Para la comunidad empresarial y los trabajadores, el líder del Partido y del Estado subrayó la importancia de fomentar el dinamismo y la creatividad, aprovechar las oportunidades de cooperación económica y contribuir a la conectividad de los mercados, el comercio, la inversión y las cadenas de suministro.
Al destacar el papel de cada individuo, describió a los ciudadanos vietnamitas en la India como “embajadores del pueblo” que contribuyen a promover la imagen de Vietnam y su gente, preservar la identidad cultural nacional, mantener el idioma vietnamita e inculcar el apego a la patria en las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, alentó una integración activa en la sociedad de acogida, respetando las leyes y tradiciones culturales locales.
Añadió que las familias vietnamita-indias deben seguir actuando como “puentes” para fomentar el intercambio cultural y fortalecer los lazos sostenibles entre ambas naciones. Asimismo, instó a las asociaciones y organizaciones comunitarias a consolidar su estructura, mejorar la conectividad y construir una comunidad cada vez más cohesionada y orientada hacia la patria.
También pidió a la Embajada y a las agencias representativas de Vietnam en la India que mantengan la unidad, el sentido de responsabilidad y la creatividad en la implementación de la política exterior del Partido, profundicen aún más las relaciones bilaterales y refuercen el apoyo a la comunidad vietnamita en el país anfitrión.
Por su parte, el embajador de Vietnam en este país, Nguyen Thanh Hai, destacó que la comunidad vietnamita en la India se mantiene unida y se ha integrado plenamente en la sociedad local, al tiempo que preserva el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional. Asimismo, ha conservado estrechos vínculos con la patria, apoyado a sus compatriotas en momentos de desastres naturales y dificultades, y contribuido a promover la imagen de Vietnam en el exterior.
El embajador señaló que los vietnamitas residentes en la India siguen de cerca la situación de su país y se sienten orgullosos del creciente prestigio internacional de Vietnam. Expresó su confianza en que la visita del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, marcará una nueva etapa en el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-India, profundizando y consolidando los lazos bilaterales./.