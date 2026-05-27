Máximo dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, ofreció incienso en conmemoración del Presidente Ho Chi Minh en el Monumento al líder revolucionario en la provincia de Udon Thani. Foto: Thong Nhat – VNA

En el marco de su visita oficial a Tailandia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto a su esposa y una delegación de alto nivel, realizó hoy una ofrenda de incienso y flores en memoria del Presidente Ho Chi Minh en el Sitio Conmemorativo dedicado al líder vietnamita en la provincia de Udon Thani, donde también visitó el lugar en el que vivió y desarrolló actividades revolucionarias.



En un ambiente solemne, la delegación guardó un minuto de silencio en homenaje al Presidente Ho Chi Minh, a quien recordaron como un líder excepcional, héroe de la liberación nacional y figura cultural destacada de Vietnam.

Tras la ceremonia, To Lam y su esposa recorrieron la casa tradicional de madera que conserva el legado de los años en que el líder vietnamita residió y trabajó en Tailandia entre 1928 y 1929. En esta ocasión, el dirigente dejó un libro de firmas y donó libros y materiales documentales sobre el Presidente Ho Chi Minh a la administración del sitio conmemorativo.



En su mensaje, To Lam expresó su emoción por la visita y destacó los esfuerzos de la comunidad vietnamita en Tailandia en la preservación y restauración del lugar, así como en el mantenimiento de la solidaridad, la lengua vietnamita y la identidad cultural nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Tailandia. Subrayó que el sitio no solo constituye un espacio histórico y cultural de gran valor, sino también un símbolo vivo de los vínculos entre ambos pueblos.Asimismo, manifestó su deseo de que la comunidad vietnamita en Tailandia continúe promoviendo sus tradiciones patrióticas, contribuya activamente al desarrollo de su país de origen y actúe como un puente clave en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Tailandia.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firma el libro de visitas en el monumento conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en la provincia de Udon Thani (Tailandia). Foto: Thong Nhat – VNA



Con motivo del 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh, To Lam y su esposa plantaron un árbol conmemorativo en el recinto, con el objetivo de difundir el estudio y la práctica de sus enseñanzas y pensamiento.



El Sitio Conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en Udon Thani funciona actualmente como centro de aprendizaje histórico y museo, preservado por la comunidad vietnamita local. El lugar recrea el sencillo entorno de vida del líder con una casa de madera tradicional y objetos modestos, y recibe cada año a decenas de miles de visitantes, consolidándose como un símbolo de la amistad entre Vietnam y Tailandia./.