Máximo dirigente vietnamita recibe al embajador saliente de Corea del Sur

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibió hoy en Hanoi al embajador saliente de Corea del Sur en Vietnam, Choi Young-sam.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado To Lam (derecha) y el embajador saliente de Corea en Vietnam Choi Young-sam. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, To Lam felicitó al diplomático por la exitosa culminación de su misión en Vietnam y destacó sus importantes contribuciones al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur, una relación que, afirmó, continúa profundizándose y generando beneficios concretos para los pueblos de ambos países.

El máximo dirigente repasó algunos de los logros más destacados alcanzados en los vínculos bilaterales durante el mandato de Choi, y señaló que las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur atraviesan actualmente su mejor momento. Asimismo, destacó que Corea del Sur mantiene el primer lugar entre los inversionistas extranjeros en Vietnam y ocupa la segunda posición en cooperación para el desarrollo y turismo.

También subrayó que la cooperación en defensa y seguridad sigue fortaleciéndose, mientras que los intercambios entre ambos pueblos continúan ampliándose. Según indicó, el notable avance de las relaciones bilaterales refleja la estrecha confianza mutua y una visión compartida de desarrollo para el futuro.

Afirmó que Vietnam y Corea del Sur se han consolidado como socios confiables que cooperan estrechamente a nivel estratégico y como países amigos que mantienen una comprensión mutua cada vez más sólida.

Asimismo, reiteró el interés de Vietnam en seguir fortaleciendo los vínculos políticos y promover una cooperación más sustantiva en materia de defensa y seguridad, acorde con el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Destacó la necesidad de impulsar la cooperación económica para alcanzar la meta de 150 mil millones de dólares en comercio bilateral para 2030.

También abogó por generar nuevos avances en sectores con gran potencial, como la transformación digital, las energías renovables y los semiconductores, además de implementar eficazmente el nuevo pilar de cooperación en ciencia y tecnología para impulsar el desarrollo y contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de cada país.

To Lam propuso además reforzar la cooperación en ámbitos como la cultura, el turismo, el trabajo y los intercambios entre localidades, al considerar que estos sectores no solo fortalecen la amistad y el entendimiento mutuo entre ambos pueblos, sino que también representan importantes recursos para el desarrollo compartido.

El líder vietnamita expresó su confianza en que, desde cualquier responsabilidad que asuma en el futuro, Choi continuará aprovechando su experiencia y conocimiento para contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales de manera más profunda, efectiva e integral. En la ocasión, transmitió también sus cordiales saludos y mejores deseos al presidente Lee Jae Myung y a su esposa.

Por su parte, Choi agradeció sinceramente a los dirigentes del Partido y del Estado vietnamitas, así como a los ministerios y organismos competentes, por el respaldo brindado durante su misión, lo que le permitió cumplir exitosamente sus funciones en el país.

El embajador manifestó su satisfacción y orgullo por haber sido testigo de los importantes logros de desarrollo alcanzados por Vietnam durante su estancia y por haber contribuido activamente al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Asimismo, destacó que Corea del Sur sigue siendo el mayor inversor extranjero en Vietnam, con una inversión acumulada de 101 mil millones de dólares hasta mayo de 2026. También señaló que ocupa el segundo lugar en turismo, con más de cinco millones de visitantes en 2025, y el tercer lugar en comercio bilateral, que alcanzó los 89 mil millones de dólares ese mismo año, con la meta de superar los 100 mil millones en el corto plazo.

Coincidiendo con la valoración expresada por To Lam sobre el estado de las relaciones bilaterales, Choi afirmó que Corea del Sur concede una gran importancia a su cooperación con Vietnam y desea seguir ampliándola, especialmente en áreas emergentes donde ambas partes pueden complementarse, como la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la innovación.

El diplomático reafirmó que Corea del Sur continuará siendo un socio confiable y un acompañante comprometido en el proceso de desarrollo de Vietnam en los próximos años.

Con el objetivo de fortalecer aún más los lazos entre ambos países, expresó su deseo de que los ministerios y organismos pertinentes continúen implementando eficazmente los acuerdos alcanzados por los líderes de alto nivel; intensifiquen los intercambios de delegaciones; profundicen la cooperación económica; impulsen el nuevo pilar de colaboración en ciencia y tecnología; promuevan los intercambios entre pueblos y faciliten las actividades de los ciudadanos y empresas de ambas naciones.

Aseguró que, gracias a su experiencia y al especial afecto que siente por Vietnam, seguirá contribuyendo activamente al fortalecimiento de la amistad y la cooperación bilateral, en favor de un entorno regional y global de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo. /.