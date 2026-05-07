Máximo dirigente vietnamita recibe a presidenta de Asociación de Amistad India-Vietnam

Nueva Delhi (VNA)- En el marco de su visita de Estado a la India, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió el 6 de mayo en Nueva Delhi a la presidenta de la Asociación de Amistad India-Vietnam, Kusum Jain.



En el encuentro. Foto: VNA

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita agradeció a los miembros de la Asociación por contribuir a fortalecer la gran casa de solidaridad entre Vietnam y la India.

Destacó que ambos países mantienen una amistad tradicional y profundos lazos históricos, considerados un valioso patrimonio cimentado por el Presidente Ho Chi Minh y el primer ministro Jawaharlal Nehru, y cultivado constantemente por generaciones de dirigentes y pueblos de las dos naciones.

Vietnam, subrayó, siempre recuerda el valioso apoyo del pueblo indio durante la lucha pasada por la independencia, así como en la actual etapa de construcción y desarrollo nacional.

To Lam reafirmó que Vietnam concede una importancia constante a la amistad tradicional con la India. Señaló que las relaciones bilaterales han registrado un sólido desarrollo en los últimos años, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral hace una década.

En este contexto, los intercambios entre los pueblos de ambos países continúan ampliándose y contribuyen activamente a fortalecer el entendimiento mutuo y la confianza recíproca.

Por su parte, Kusum Jain, en representación de la Asociación de Amistad India-Vietnam, expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de renovación, así como por las actuales decisiones estratégicas orientadas al desarrollo nacional, y manifestó su confianza en el fuerte crecimiento del país en el futuro próximo.

Asimismo, destacó su reconocimiento a la determinación del Partido Comunista de Vietnam en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas, subrayando que los resultados obtenidos han contribuido a transparentar el aparato estatal y consolidar una administración al servicio del pueblo.

Durante la reunión, integrantes de la Asociación compartieron su afecto por Vietnam y su pueblo, así como su admiración por el Presidente Ho Chi Minh, a quien calificaron como un líder visionario del pueblo vietnamita. También expresaron su respaldo a las políticas estratégicas que Vietnam está implementando.

Los representantes propusieron intensificar los intercambios culturales y el diálogo entre los pueblos de ambos países, así como promover proyectos conjuntos de publicación de libros sobre el Presidente Ho Chi Minh, Vietnam y su proceso de renovación en las últimas cuatro décadas y en los años venideros.

También plantearon abrir cursos de idioma vietnamita en la ciudad de Kolkata con profesores vietnamitas, así como impulsar la traducción de obras literarias del vietnamita al hindi y viceversa.

El Secretario General y Presidente valoró positivamente el papel de la diplomacia popular y las contribuciones activas de las organizaciones sociales indias, incluida la Asociación de Amistad India-Vietnam.

Asimismo, exhortó a la Asociación a continuar fortaleciendo los intercambios entre ambos pueblos, especialmente en áreas como cultura, educación, budismo, innovación y cooperación local.

Añadió que la formación de comunidades indias en Vietnam y vietnamitas en la India contribuye a consolidar aún más los estrechos vínculos bilaterales.

Expresó su respaldo a las propuestas presentadas por la Asociación de Amistad India-Vietnam y manifestó su confianza en que, junto con la Asociación de Amistad Vietnam-India, continuará desempeñando un papel central en la promoción de la amistad, los vínculos y los intercambios entre ambos pueblos./.