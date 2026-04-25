Máximo dirigente vietnamita propone convertir a Da Nang en un gran polo de crecimiento nacional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó a la ciudad central de Da Nang a consolidarse como uno de los principales polos de crecimiento del país, durante una reunión de trabajo celebrada hoy con el Buró Ejecutivo del Comité partidista local.

En el encuentro, centrado en la implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido y las tareas políticas prioritarias, las autoridades locales informaron de avances sostenidos en la ejecución de las directrices centrales, con enfoques innovadores que han permitido trasladar las políticas a la práctica de manera efectiva.

​Según el informe, la ciudad ha mantenido un desempeño económico sólido tras la reorganización administrativa. En 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) alcanzó el 9,18 %, superando el objetivo asignado por el Gobierno, mientras que en el primer trimestre de 2026 se situó en el 8,45 %, posicionándose entre las principales urbes del país. Paralelamente, sectores como turismo, comercio, exportaciones e inversión registraron una recuperación sostenida, en tanto que la seguridad, la defensa y el bienestar social permanecieron garantizados. El modelo de gobierno local de dos niveles funciona de forma estable.

​En sus intervenciones, To Lam valoró los resultados alcanzados, destacando que, pese a asumir múltiples tareas complejas, Da Nang ha mantenido la estabilidad y un ritmo de crecimiento positivo.

​No obstante, advirtió que el contexto futuro será más exigente, con el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos en medio de un entorno económico internacional incierto. En este sentido, instó a la ciudad a renovar su modelo de desarrollo hacia uno más moderno, basado en la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad, fortaleciendo al mismo tiempo sus capacidades internas en infraestructura, energía y cadenas de suministro.

El dirigente subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo el Partido y el sistema político, mejorar la capacidad de liderazgo y la eficacia en la ejecución, así como garantizar la disciplina, la transparencia y la lucha contra la corrupción. También pidió perfeccionar el modelo de gobierno local, optimizar la asignación de recursos y elevar la calidad del personal, especialmente a nivel de base, promoviendo la atracción y protección de talentos.

​​Asimismo, destacó la importancia de renovar la planificación urbana y del desarrollo, con una visión integrada, moderna y de largo plazo, evitando la fragmentación y asegurando una utilización eficiente del suelo. La planificación, señaló, debe posicionar a Da Nang como una ciudad costera moderna, innovadora y competitiva en la región.

​​El líder instó a acelerar el crecimiento económico, pero con un enfoque sostenible y de calidad. La meta de superar el 11% en 2026 requiere identificar claramente los motores de crecimiento, mejorar la eficiencia de la inversión pública y fortalecer el entorno empresarial, promoviendo el papel del sector privado.

​Igualmente, subrayó la prioridad de desarrollar infraestructuras estratégicas, digitales y de innovación, incluyendo proyectos clave como el puerto de Lien Chieu, el aeropuerto de Chu Lai vinculado a centros logísticos, redes ferroviarias y espacios de innovación y alta tecnología.

​Al mismo tiempo, insistió en garantizar un desarrollo equilibrado entre economía, cultura, sociedad y medio ambiente, con políticas de bienestar social, reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida, especialmente en zonas vulnerables. También destacó la necesidad de preservar el entorno y los valores culturales, avanzando hacia una ciudad verde y resiliente al cambio climático.

​Dada su posición estratégica, enfatizó que todo desarrollo debe ir acompañado de la garantía de defensa, seguridad y estabilidad social, reforzando la cohesión nacional y la confianza de la población.

​Finalmente, pidió a los organismos competentes atender con prontitud las propuestas de la ciudad, al tiempo que instó a Da Nang a mantener un espíritu proactivo, autosuficiente e innovador. Concluyó reafirmando que, con su tradición y dinamismo, la ciudad tiene condiciones para convertirse en un importante polo de crecimiento del país y en una urbe costera moderna, inteligente y altamente competitiva en la región./.​