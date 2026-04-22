Máximo dirigente vietnamita preside ceremonia oficial de bienvenida al presidente surcoreano

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con su esposa Ngo Phuong Ly, encabezó la ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y a su cónyuge, Kim Hae Kyung, en el marco de su visita de Estado al país indochino.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, pasan revista a la guardia de honor. Foto:VNA

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A la ceremonia asistieron numerosos altos dirigentes del Partido y del Estado vietnamita, entre ellos miembros del Buró Político, responsables de organismos centrales, ministerios e instituciones, así como autoridades de Hanoi.



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A lo largo del recorrido hacia el Palacio Presidencial, los niños de la capital recibieron con entusiasmo al mandatario surcoeano y a su esposa, ondeando banderas de ambos países y entregándoles flores.



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A su llegada, To Lam y su esposa recibieron personalmente al mandatario surcoreano y a su esposa sobre la alfombra roja. El acto continuó con honores militares, la interpretación de los himnos nacionales de ambos países y 21 salvas de artillería disparadas desde la Ciudadela Imperial de Thang Long. Posteriormente, ambos líderes pasaron revista a la guardia de honor del Ejército Popular de Vietnam y presentaron a las delegaciones de alto nivel de los dos países.

Tras la ceremonia oficial, los dirigentes sostuvieron conversaciones, presenciaron la firma de documentos de cooperación y ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

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Vietnam y la República de Corea establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1992 y, en más de 30 años, han desarrollado una cooperación amplia y profunda, considerada una de las más destacadas a nivel mundial.



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Desde la elevación de sus vínculos a “Asociación Estratégica Integral” en diciembre de 2022, la confianza política entre ambos países se ha fortalecido de manera constante, con intercambios regulares en todos los niveles y a través de diversos canales del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional.



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La cooperación económica y comercial constituye el pilar central de la relación bilateral. Actualmente, Corea del Sur es el mayor inversor en Vietnam, el segundo mayor proveedor de ayuda oficial para el desarrollo, el segundo mercado turístico, el tercer socio comercial y el tercer mercado laboral del país.



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La visita de Estado del presidente Lee Jae Myung y su esposa a Vietnam, del 21 al 24 de abril de 2026, se desarrolla en un contexto en el que las relaciones bilaterales atraviesan su mejor momento histórico, contribuyendo a abrir una nueva etapa de cooperación con orientaciones estratégicas a largo plazo entre ambos países./.