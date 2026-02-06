Máximo dirigente vietnamita presencia la firma de acuerdos de cooperación en Camboya

Phnom Penh (VNA) - Durante su visita de Estado a Camboya, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y el presidente del Partido Popular de Camboya (CPP), Hun Sen, presenciaron hoy la firma de importantes acuerdos de cooperación entre los Ministerios, sectores y localidades de ambos países.

Ceremonia de firma del plan de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio del Interior de Camboya (Foto: VNA)

A la ceremonia asistieron también el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y una delegación de alto nivel de ambos países.

Entre los acuerdos firmados destacó el Acuerdo de cooperación entre el Comité del PCV del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del CPP, que establece el marco de colaboración para el período 2026-2030.

Además, se formalizaron 11 acuerdos en diversas áreas, entre ellos un plan de cooperación para 2026 entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio del Interior de Camboya, así como acuerdos entre el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam y el Ministerio de Cultos y Religión de Camboya.

Firma del Acuerdo de cooperación entre el Comité del PCV del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del CPP (Foto: VNA)

También se rubricaron acuerdos de cooperación entre las provincias vietnamitas de Tay Ninh y Dong Nai con las localidades camboyanas de Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum, Kratie, Mondulkiri, Kampong Cham, Kampong Thom y Stung Treng.

Las relaciones entre Vietnam y Camboya han mostrado avances notables en 2025, pero aún queda un gran potencial por explorar para fortalecer aún más la cooperación y cumplir con las expectativas de los líderes y los pueblos de ambos países.

Se espera que esta visita de Estado del secretario general To Lam y su delegación de alto nivel marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con un enfoque en el fortalecimiento de la confianza política mutua y la expansión de la cooperación en áreas clave como la economía, el comercio, la inversión, la agricultura, la industria manufacturera, la infraestructura, la energía y el transporte, contribuyendo a consolidar los intereses estratégicos compartidos entre ambos países./.