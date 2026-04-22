Máximo dirigente vietnamita ofrece un banquete en honor al presidente de Corea del Sur

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa Ngo Phuong Ly, ofrecieron hoy un banquete en honor al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa Kim Hae Kyung, con motivo de su visita de Estado al país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa Ngo Phuong Ly, ofrecen banquete en honor al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa Kim Hae Kyung. Foto: VNA



El dirigente vietnamita subrayó que las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur se sustentan en similitudes históricas y culturales, así como en la convergencia de intereses estratégicos.



Más de 30 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas, la cooperación bilateral ha experimentado un notable desarrollo, alcanzando un alto nivel de confianza política y consolidándose como una Asociación Estratégica Integral.



Según To Lam, la cooperación bilateral se ha expandido continuamente hacia sectores de alto valor añadido como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la energía y la infraestructura.



Actualmente, cerca de 350.000 vietnamitas residen en Corea del Sur y alrededor de 200.000 surcoreanos viven en Vietnam, lo que contribuye a intensos intercambios entre ambos pueblos.



El secretario general y presidente afirmó que las visitas de alto nivel seguirán profundizando la amistad, fortaleciendo los vínculos y ampliando la cooperación bilateral.



Las afinidades culturales, la confianza política y la complementariedad de ambas economías constituyen una base sólida para avanzar hacia un futuro de paz, estabilidad y prosperidad, señaló.



Expresando confianza en las perspectivas de la relación bilateral, To Lam destacó que la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Corea del Sur continuará desarrollándose de manera fuerte, sustancial y profunda, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global.



En su respuesta, el presidente Lee Jae Myung manifestó su convicción de que cada avance en la cooperación bilateral será un motor para la prosperidad compartida, y reafirmó el deseo de Corea del Sur de ser un socio fiable que acompañe a Vietnam en su proceso de desarrollo.



Afirmó que ambas partes seguirán profundizando la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, considerados pilares del crecimiento futuro de Vietnam.



Asimismo, destacó que tanto Vietnam como Corea del Sur han superado las secuelas de la guerra para desarrollarse, lo que les permite valorar profundamente la paz, el diálogo y el compromiso. Sobre esta base, ambos países trabajarán conjuntamente para construir un futuro pacífico y próspero.



Enfatizó que la amistad entre ambos países se fortalece cada vez más y expresó su confianza en que los compromisos alcanzados se traduzcan en una cooperación sostenida orientada a la prosperidad común.



Corea del Sur seguirá siendo un socio leal y cercano de Vietnam, contribuyendo a consolidar la confianza y la amistad bilateral./.