Máximo dirigente vietnamita llega a Nueva Delhi para iniciar su visita de Estado a la India

Nueva Delhi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, arribó hoy a Nueva Delhi para comenzar su visita de Estado a la India, por invitación del primer ministro indio, Narendra Modi.

Representantes de la comunidad vietnamita y de la Embajada de Vietnam en la India dan la bienvenida al secretario general y presidente To Lam. (Foto: VNA)

​En el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, el ministro de Estado del Interior de la India, Nityanand Rai; el embajador de la India en Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa; el embajador de Vietnam en la India, Nguyen Thanh Hai; el cónsul general de Vietnam en Bombay, Le Quang Bien; junto con funcionarios de la Embajada de Vietnam, representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes vietnamitas en la India, dieron la bienvenida al líder y a su delegación.

​En distintos puntos de Nueva Delhi, el Gobierno indio exhibió retratos del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, acompañados de pancartas bilingües con mensajes de cálida bienvenida.

​En el hotel, artistas indios recibieron al líder vietnamita y a la delegación con presentaciones de danzas tradicionales.

Poco después de su llegada a Nueva Delhi, To Lam sostuvo un encuentro con el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, y también se reunió con funcionarios de la Embajada de Vietnam, así como con representantes de la comunidad vietnamita en el país.

Esta visita constituye un acontecimiento diplomático de gran relevancia. Es la primera visita a la India del secretario general y presidente del Estado, To Lam, desde que asumió su nuevo cargo, y tiene lugar en un momento en que ambos países se preparan para celebrar el décimo aniversario de su asociación estratégica integral en 2026.

Asimismo, la visita refleja la política exterior del Partido y del Estado vietnamita, basada en la independencia, la autosuficiencia y el fortalecimiento interno, así como en la promoción de la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo.

También reafirma la apuesta por la multilateralización y la diversificación de las relaciones exteriores, y el compromiso de Vietnam de actuar como un miembro responsable de la comunidad internacional en la nueva etapa, en línea con lo establecido en el XIV Congreso Nacional del Partido./.