Máximo dirigente vietnamita insta a revisar y resolver recursos infrautilizados

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Estado, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Estado, To Lam, enfatizó hoy la necesidad de revisar, clasificar y resolver de manera definitiva los recursos que han estado sin uso, evitando que los recursos nacionales queden “atascados” en trámites administrativos, disputas, temor a asumir responsabilidades o falta de coordinación entre agencias.



Tal exhortación fue reiterada por To Lam durante una reunión con la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y otras agencias relacionadas para evaluar los recursos disponibles para el desarrollo del país, vinculados con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos y construir un nuevo modelo de crecimiento.



El dirigente subrayó que Vietnam cuenta con bases importantes para entrar en una fase de desarrollo superior. Sin embargo, para lograr un alto crecimiento en el período 2026–2030, es necesario cambiar de manera fundamental la forma de organizar y movilizar los recursos de desarrollo, ya que un crecimiento de dos dígitos no puede ser el resultado de prolongar el antiguo modelo de crecimiento.



Según To Lam, Vietnam no puede depender únicamente de aumentar la inversión, expandir el crédito, explotar más tierras, mano de obra barata o atraer inversión extranjera directa (IED) mediante incentivos simples. Estos motores siguen siendo necesarios, pero no son suficientes para generar un crecimiento sostenible, mejorar la productividad y la autonomía de la economía.



Pidió renovar la mentalidad sobre los recursos, considerándolos no como elementos limitados para dividir, sino como elementos que deben crearse, conectarse y multiplicarse. El Estado debe desempeñar un papel de creador del entorno de desarrollo, activando eficazmente los recursos sociales, privados, intelectuales, de datos y culturales.



Hizo hincapié en que el crecimiento de dos dígitos debe estar vinculado a la calidad y la sostenibilidad, y advirtió que no se debe sacrificar la estabilidad, la eficiencia ni las bases de desarrollo a largo plazo por un crecimiento rápido a corto plazo.