Máximo dirigente vietnamita inicia visita oficial a Tailandia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, llega al aeropuerto internacional de Udon Thani. Foto: Thong Nhat – VNA



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional de Udon Thani, en la homónima provincia, para iniciar una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, por invitación del primer ministro anfitrión, Anutin Charnvirakul, y su esposa.

A su llegada a Udon Thani, To Lam, su esposa y la delegación vietnamita acudieron a ofrecer incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el sitio memorial dedicado al líder revolucionario, antes de sostener un encuentro con la comunidad vietnamita en Tailandia.

Vietnam y Tailandia mantienen una estrecha relación de vecindad y comparten intereses comunes en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional. Tras casi cinco décadas de relaciones diplomáticas (1976-2026), los vínculos bilaterales se han consolidado de forma constante hasta convertirse en una de las asociaciones más dinámicas y efectivas dentro de la ASEAN.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, llega al aeropuerto internacional de Udon Thani. Foto: Thong Nhat – VNA

En los últimos años, las relaciones entre Hanoi y Bangkok han registrado avances sustanciales y amplios. Ambos países elevaron sucesivamente sus lazos desde Asociación Estratégica a Asociación Estratégica Reforzada y, más recientemente, a Asociación Estratégica Integral, reflejo del creciente nivel de confianza política mutua.

La visita oficial del máximo dirigente y la delegación de alto nivel vietnamita reafirma la importancia que Vietnam concede a sus relaciones con Tailandia y con el Sudeste Asiático en general. Asimismo, ofrece una oportunidad para que los líderes de ambos países intercambien puntos de vista sobre las principales orientaciones destinadas a implementar de manera efectiva el nuevo marco de cooperación y dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales./.