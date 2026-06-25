Máximo dirigente vietnamita expresa condolencias por los devastadores terremotos en Venezuela

Hanoi (VNA) – Tras los devastadores terremotos que provocaron graves pérdidas humanas y materiales en Venezuela, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias a la presidenta interina Delcy Eloina Rodríguez Gómez, así como al Gobierno y al pueblo venezolanos.

Un edificio en derrumbe en Caracas, Venezuela, tras los fuertes terremotos consecutivos el 24 de junio. (Foto: Xinhua/VNA)





Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el 24 de junio, dejando al menos 164 fallecidos y más de 970 heridos, provocando cuantiosos daños materiales, especialmente en las zonas cercanas a la capital, donde los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda de miles de personas desaparecidas.



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y añadió que el estado de La Guaira, situado al norte de Caracas, figura entre las zonas más afectadas por el desastre. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial.



La mandataria también anunció que equipos especializados, coordinados por las Naciones Unidas, se dirigen a Venezuela para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. Asimismo, informó de que el Gobierno establecerá un fondo de reconstrucción dotado inicialmente con 200 millones de dólares para respaldar las labores de recuperación./.