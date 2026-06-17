Máximo dirigente vietnamita destaca importancia de una visión nacional a 100 años

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, presidió hoy una reunión de trabajo con miembros permanentes del Comité Directivo para evaluar los 100 años de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita (1930-2030), definir las orientaciones para el desarrollo nacional durante 2030-2130 y revisar los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional durante el período de transición hacia el socialismo.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, habla en la cita. (Fuente: VNA)





Al concluir la reunión, To Lam valoró los esfuerzos de los organismos involucrados en la elaboración de los documentos preliminares y pidió incorporar plenamente las contribuciones recibidas para completar con urgencia los borradores, con un espíritu de rigor científico, responsabilidad y apertura.



Al destacar la importancia excepcional de la revisión de un siglo de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, el dirigente subrayó la necesidad de apegarse a la verdad histórica y respetar la historia, sin limitarse únicamente a la narración de acontecimientos.



El objetivo, señaló, es extraer las principales lecciones, identificar las leyes del desarrollo histórico y esclarecer aún más el camino revolucionario de Vietnam, el papel dirigente del Partido, la fuerza de la gran unidad nacional y las perspectivas de desarrollo del país.



Según el máximo dirigente vietnamita, esta evaluación debe generar nuevos enfoques y aportaciones tanto teóricas como prácticas; aclarar la evolución del pensamiento teórico del Partido, sistematizar las lecciones aprendidas en un nivel superior y, al mismo tiempo, establecer una visión y una orientación estratégica para el próximo siglo.



En relación con la evaluación de los 40 años de aplicación de la Plataforma, pidió situarla dentro del proceso histórico de los 100 años de liderazgo revolucionario del Partido, con el fin de identificar claramente los contenidos que la práctica ha demostrado correctos y aquellos aspectos que requieren continuar siendo complementados y desarrollados para profundizar la comprensión del socialismo y del camino hacia el socialismo en Vietnam.



Asimismo, exigió que la revisión destaque los grandes logros alcanzados por el país durante el último siglo bajo el liderazgo del Partido, al tiempo que señale de manera franca las limitaciones, deficiencias, cuestiones no resueltas y obstáculos que aún deben superarse.

De manera especial, el secretario general y presidente enfatizó la necesidad de construir una visión y una estrategia de desarrollo para los próximos 100 años sustentadas en fundamentos teóricos, experiencia práctica y previsiones científicas.



Esa visión, afirmó, debe seguir reflejando la aspiración de desarrollo de la nación vietnamita y responder a cuestiones fundamentales relacionadas con el modelo de país desarrollado al que se aspira, las bases que deben preservarse, los nuevos motores de crecimiento, las transformaciones estratégicas necesarias, los riesgos que deberán afrontarse y los valores que deben protegerse y promoverse.



En cuanto a la implementación de las tareas, To Lam pidió a los grupos de trabajo desarrollar sus actividades de manera simultánea, elaborar planes de acción de forma proactiva y definir con claridad los objetivos, cronogramas y responsabilidades.



También exhortó a movilizar el conocimiento y la experiencia de instituciones de investigación, expertos, científicos, cuadros con experiencia práctica y testigos históricos.



El líder vietnamita señaló además la necesidad de aprovechar eficazmente las fuentes documentales y los datos históricos disponibles tanto dentro como fuera del país, combinando la investigación científica con la realidad práctica para garantizar la objetividad y la integralidad de las conclusiones.



Los aspectos históricos ya esclarecidos, afirmó, deben ser confirmados de manera categórica, mientras que aquellos sobre los que persisten diferentes opiniones deben seguir siendo objeto de un estudio riguroso, con el fin de asegurar que las conclusiones históricas estén sólidamente fundamentadas, contribuyan a la unidad de criterios, refuercen la confianza pública y protejan los fundamentos ideológicos del Partido./.