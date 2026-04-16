Máximo dirigente vietnamita asiste a programa artístico de amistad Vietnam–China

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asiste a programa artístico de amistad Vietnam–China. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió la noche del 15 de abril en Beijing a un programa artístico de amistad Vietnam–China, organizado con motivo de su visita de Estado al país vecino y en el marco del Año de Cooperación Turística bilateral 2026–2027.

El evento fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el Ministerio de Cultura y Turismo de China, con la participación de delegaciones de alto nivel de ambos países. También estuvieron presentes la esposa del dirigente vietnamita, Ngo Phuong Ly, y Li Shulei, miembro del Buró Político y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.

Una actuación en el programa artístico de amistad Vietnam–China. Foto: Thong Nhat - VNA

El programa puso de relieve la convergencia cultural entre Vietnam y China, destacando tanto los valores tradicionales como el dinamismo creativo y las aspiraciones de desarrollo en la actual etapa.

Las actuaciones vietnamitas, dirigidas por el maestro Dong Quang Vinh, incluyeron piezas que fusionaron elementos tradicionales y contemporáneos. Entre ellas, sobresalió la interpretación conjunta de “Hello Vietnam” y la canción popular china “Mo Li Hua (Jasmine Flower)”, así como la obra “Eco de milenios” y el espectáculo de marionetas “Historia de la cosecha”, que evocaron la identidad cultural y el espíritu optimista del pueblo vietnamita.

Una actuación en el programa artístico de amistad Vietnam–China. Foto: Thong Nhat - VNA

Por su parte, la delegación china presentó números de ópera tradicional, fragmentos del ballet “Confucio” y danzas clásicas, en una muestra de la riqueza cultural del país. En particular, la interpretación de “Hanói, fe y esperanza” por artistas chinos subrayó los lazos de amistad y la confianza en el desarrollo de Vietnam.

El programa concluyó con una actuación conjunta de artistas de ambos países con la pieza “Vietnam–China”, dedicada a exaltar la relación bilateral.

La actividad se consolidó como un puente cultural destinado a fortalecer la cooperación, afianzar la confianza política y profundizar los vínculos entre Vietnam y China en el nuevo contexto de desarrollo./.