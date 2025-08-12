Máximo dirigente partidista vietnamita se reúne con premier surcoreano

Seúl (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy (hora local) en esta capital un encuentro con el primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, en el marco de su visita de Estado a este país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (izquierda) y el primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok. (Foto: VNA)

Durante la reunión, el premier Kim expresó su honor al recibir al secretario general To Lam, el primer huésped de Estado del nuevo gobierno surcoreano. Afirmó que esta visita marca un nuevo hito histórico y refuerza el impulso para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El líder partidista agradeció la cálida y cuidadosa acogida del liderazgo y del pueblo surcoreano, felicitó al Primer Ministro por su reciente elección y compartió los resultados de su reunión con el presidente Lee Jae Myung. Ambas partes coincidieron en profundizar la cooperación bilateral en todos los ámbitos.

Los dos dirigentes destacaron el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, especialmente en el ámbito económico. Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero en Vietnam (con una inversión acumulada de 87 mil millones de dólares), el segundo mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (ODA) y el tercer socio comercial (con un intercambio comercial de 81,5 mil millones de dólares).

Ambas partes se comprometieron a implementar eficazmente el plan de acción conjunto para alcanzar un comercio bilateral de 150 mil millones de dólares para 2030, con un enfoque equilibrado y sostenible.

To Lam propuso facilitar el acceso de productos vietnamitas al mercado surcoreano, apoyar a las empresas vietnamitas para integrarse en las cadenas de suministro globales y fomentar la inversión surcoreana en sectores clave como infraestructura, tecnología avanzada, semiconductores, inteligencia artificial y energía renovable.

Por su parte, Kim Min Seok manifestó el interés de Corea del Sur en participar en proyectos estratégicos en Vietnam, incluidos energía nuclear, infraestructura digital y ferrocarriles de alta velocidad. Además, reafirmó su compromiso de ampliar la asistencia no reembolsable, especialmente en investigación y desarrollo (I+D) e innovación.

El líder vietnamita subrayó la necesidad de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos en pilares fundamentales de la cooperación bilateral. Propuso fortalecer la colaboración en sectores tecnológicos estratégicos como las telecomunicaciones, biotecnología, tecnología climática, nanotecnología, energía limpia e inteligencia artificial.

Ambos dirigentes coincidieron en reforzar los lazos entre los pueblos de ambas naciones. El secretario general saludó la renovación del programa de permisos laborales (EPS) y solicitó ampliar el cupo y las profesiones para trabajadores vietnamitas.

También propuso intensificar la cooperación educativa y la formación de personal calificado en áreas como semiconductores, vehículos eléctricos, biotecnología e industria naval.

Con motivo del encuentro, To Lam solicitó al gobierno surcoreano continuar apoyando a la comunidad vietnamita en este país, facilitar su vida y trabajo, así como considerar la simplificación de los visados y avanzar hacia una exención de este documento para ciudadanos vietnamitas.

El premier Kim afirmó que su gobierno está evaluando positivamente esta propuesta y continuará apoyando la integración social de las esposas vietnamitas en Corea del Sur./.