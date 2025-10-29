Máximo dirigente partidista se reúne con la comunidad vietnamita en el Reino Unido

Londres (VNA) – En el marco de su visita oficial al Reino Unido, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, sostuvo el 28 de octubre (hora local) una cordial reunión con representantes de la comunidad vietnamita, asociaciones, intelectuales, estudiantes y funcionarios de la Embajada de Vietnam en Londres.



El secretario general del Partico Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne con la comunidad vietnamita en el Reino Unido. Foto: Thong Nhat – VNA

el secretario general To Lam y su esposa, Ngo Phuong Ly, entregaron a la Embajada y a la comunidad vietnamita la estatua del presidente Ho Chi Minh. Foto: Thong Nhat – VNA



Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en el Reino Unido, Do Minh Hung, expresó su sincera gratitud y profundo reconocimiento por la decisión del Secretario General y su comitiva de dedicar su primer encuentro en Londres a reunirse con los vietnamitas en el extranjero, lo que demuestra la profunda atención y el afecto del Partido y el Estado hacia la comunidad vietnamita en ultramar, incluido el Reino Unido.



Do Minh Hung destacó que la comunidad vietnamita en el Reino Unido supera los 100.000 miembros, integrándose activamente en la sociedad local, manteniendo un fuerte sentido patriótico, preservando tradiciones culturales y promoviendo el apoyo mutuo.



Subrayó que la creciente red de empresarios e intelectuales vietnamitas constituye un puente importante para impulsar la cooperación comercial, científica y tecnológica entre ambos países, y elogió los esfuerzos de la Embajada para respaldar a la comunidad, ganándose su confianza y reconocimiento.



Representantes de asociaciones, intelectuales y estudiantes vietnamitas expresaron su agradecimiento por la visita del Secretario General, considerándola una fuente de estímulo e inspiración para los connacionales en el extranjero.



Manifestaron su deseo de contribuir al desarrollo de Vietnam, especialmente en los campos de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, y sugirieron que el Partido y el Estado establezcan mecanismos que incentiven a intelectuales y estudiantes extranjeros a regresar para impulsar el progreso nacional.



Por su parte, To Lam expresó su satisfacción por la cálida recepción de la comunidad vietnamita y señaló que su visita se realiza en un contexto de relaciones bilaterales en plena expansión.



Indicó que instará al Reino Unido a seguir creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita viva de manera estable, se desarrolle de forma sostenible y haga contribuciones significativas a ambas naciones, actuando como un puente de amistad y cooperación.



Subrayando la importancia de los recursos humanos para el desarrollo científico y tecnológico, el líder partidista reafirmó que el Estado ofrece incentivos especiales para atraer a expertos y profesionales altamente cualificados, con el objetivo de crear nuevos motores económicos y fortalecer la resiliencia y el orgullo nacional. Instó asimismo a la comunidad vietnamita en el Reino Unido a preservar y promover la cultura nacional, en particular la enseñanza del idioma vietnamita entre las nuevas generaciones.



El máximo dirigente partidista animó a los estudiantes vietnamitas en el Reino Unido a continuar estudiando con dedicación, alcanzar la excelencia académica, contribuir a sus comunidades locales y mantener los vínculos con la patria, asegurando que el Estado siempre les da la bienvenida para regresar y servir a la nación.



En el marco del encuentro, el secretario general To Lam y su esposa, Ngo Phuong Ly,

entregaron a la Embajada y a la comunidad vietnamita regalos representativos del país, incluidos juegos de libros en vietnamita para niños y materiales educativos en idioma vietnamita, con el objetivo de acercar a las jóvenes generaciones a la historia y el patrimonio cultural de la nación y reforzar sus lazos con la Patria./.