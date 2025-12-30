Máximo dirigente partidista insta a seguir convirtiendo los datos en un nuevo recurso estratégico

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, realizó hoy una visita de trabajo al Centro Nacional de Datos N.º 1 en Hanoi, en la cual subrayó que los datos constituyen un recurso estratégico de particular importancia para la capacidad de gobernanza nacional, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (centro) realiza una visita de trabajo al Centro Nacional de Datos N.º 1 (Fuente: VNA)

Durante la cita, To Lam reconoció y elogió los esfuerzos y los logros alcanzados por el Ministerio de Seguridad Pública, las carteras y sectores pertinentes, así como por el personal del Centro Nacional de Datos, en el proceso de construcción y puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Datos N.º 1.

La dicha entidad ha sido desarrollada con un espíritu proactivo, decidido y creativo, superando numerosas dificultades relacionadas con el marco institucional, la tecnología, la organización y los recursos humanos, enfatizó.

La finalización y entrada en operación del Centro Nacional de Datos N.º 1 ha sentado bases importantes para la infraestructura nacional de datos, contribuyendo a impulsar con fuerza la transformación digital del país en el próximo período, agregó.

El máximo líder partidista destacó que, para materializar los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, es imprescindible acelerar y lograr avances decisivos sustentados en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, en los cuales los datos desempeñan un papel clave.

Según el secretario general, el Centro Nacional de Datos no es únicamente un espacio de almacenamiento, sino también una herramienta para analizar y explotar la información, transformando los datos en productos al servicio de la gestión estatal y de las demandas sociales.

No obstante, los resultados alcanzados hasta ahora representan solo una fase inicial, centrada principalmente en la infraestructura básica, mientras que el núcleo fundamental, los datos y sus aplicaciones, aún se encuentra en una etapa incipiente.

Lo esencial es explotar, analizar y generar valor a partir de los datos, convirtiéndolos en conocimiento, decisiones acertadas y servicios concretos para la población y las empresas, recalcó.

El dirigente partidista señaló tres principales “cuellos de botella” que deben superarse, a saber, la calidad y estandarización de los datos aún no cumplen plenamente los requisitos; el ecosistema de innovación basado en datos no se ha desarrollado de manera sincronizada; y la capacidad de autonomía en tecnologías clave y en recursos humanos altamente calificados sigue siendo limitada.

Con el fin de pasar de la fase de construcción a la de explotación y creación de valor, el líder instó a seguir perfeccionando el dicho Centro y a desplegar los centros posteriores conforme al plan establecido; además de acelerar la creación, conexión, estandarización, depuración y gobernanza de los datos.

Fijó como objetivo conformar una Base de Datos Nacional Integrada en el primer trimestre de 2026, abordando exhaustivamente el problema de la fragmentación de datos.

Paralelamente, se requiere aprovechar eficazmente los datos para desarrollar el Portal Nacional de Servicios Públicos como una “ventanilla digital única”, asegurando que el 100 % de los servicios públicos en línea que cumplan las condiciones se ofrezcan de forma integral; poner en funcionamiento la Bolsa Nacional de Datos en el segundo trimestre de 2026; y fomentar un ecosistema de innovación y de economía de datos.

El líder partidista enfatizó también la necesidad de garantizar al más alto nivel la seguridad y protección de los datos, considerados un activo estratégico vinculado a la soberanía y la seguridad nacionales.

Asimismo, remarcó la importancia del factor humano, abogando por la construcción de un contingente de personal altamente calificado, con mecanismos especiales para atraer y retener talentos, asicomo fortalecer la cooperación internacional y la transferencia de tecnologías clave.

De acuerdo con el informe presentado en la cita, el Centro Nacional de Datos fue establecido el 25 de febrero de 2025 y el Centro Nacional de Datos N.º 1 fue inaugurado el 18 de agosto del mismo año, con un adelanto de tres meses respecto al calendario previsto.

Hasta la fecha, se han integrado 157 millones de registros provenientes de 16 bases de datos nacionales, contribuyendo a la reforma administrativa, a la garantía de la seguridad y a la promoción de la innovación./.