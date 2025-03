Máximo dirigente partidista destaca importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, escribió un artículo en el que destaca la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. A continuación, la Revista Ilustrada Vietnam (VNP) presenta la traducción del artículo.

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

TO LAM



Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam



El aprendizaje a lo largo de la vida implica atreverse a pensar, hablar, actuar, asumir responsabilidades y sacrificarse por el bienestar común, con el fin de convertirse en una persona valiosa para la sociedad.

La revolución científica y tecnológica se ha desplegado con gran fuerza a nivel global, generando transformaciones profundas en la vida social. Esto ha dado lugar a nuevos requerimientos, necesidades, tareas, formas de pensar y actuar para cada ciudadano vietnamita, particularmente para los funcionarios y miembros del partido en el sistema político, en su camino hacia la construcción y protección de la patria socialista. En este contexto, es crucial aprovechar al máximo las oportunidades, abrir nuevos horizontes y posicionar al país de manera firme en la era del desarrollo, la riqueza y la fortaleza, compitiendo al nivel de las grandes potencias mundiales. Para lograr con éxito los objetivos y responsabilidades en esta nueva etapa, el aprendizaje a lo largo de la vida, que impulse a atreverse a pensar, hablar, actuar, asumir responsabilidades y sacrificarse por el bien común para convertirse en personas útiles, se presenta como una necesidad urgente para cada individuo, cada ciudadano, especialmente para los funcionarios y empleados del sistema político.

El aprendizaje a lo largo de la vida no es un concepto nuevo. Tras el triunfo de la Revolución de Agosto, el Presidente Ho Chi Minh lanzó el movimiento nacional para erradicar el analfabetismo y nos dejó un mensaje clave:

"... Si deseas saber, debes esforzarte por aprender. El aprendizaje nunca termina. Debemos aprender siempre para avanzar siempre. Cuanto más avancemos, más nos daremos cuenta de que necesitamos seguir aprendiendo"[1]. Además, enfatizó: "A medida que la sociedad progresa, las tareas se hacen más grandes y las máquinas más sofisticadas. Si no aprendemos, quedaremos atrás, y estar atrás significa ser descartados, ser nosotros mismos quienes nos eliminamos"[2]. En todas las etapas de la revolución, y especialmente durante los años de Doi moi (Renovación), nuestro Partido ha puesto énfasis en fomentar el aprendizaje continuo, construyendo una sociedad de aprendizaje. Este concepto ha sido abordado en diversas resoluciones, directrices y conclusiones del Partido. Entre ellas se incluyen la Resolución del cuarto pleno del Comité Central del VII mandato sobre la continuación de la renovación de la educación, la Resolución del segundo pleno del Comité Central del VIII mandato sobre la estrategia de desarrollo de la educación y la formación en el proceso de industrialización, modernización y hacia el año 2000, la Conclusión número 14-KL/TW del 26 de julio de 2002, el sexto pleno del Comité Central del IX mandato sobre la implementación de la Resolución del segundo pleno del Comité Central del VIII mandato, las Resoluciones del décimo y undécimo Congreso Nacional del Partido, la Resolución número 29-NQ/TW del 4 de noviembre de 2013 del Comité Central del XI mandato sobre "La renovación integral y fundamental de la educación y formación para cumplir con los requisitos de la industrialización y modernización en el contexto de la economía de mercado con orientación socialista y la integración internacional", y la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, que reafirma la importancia de "Fomentar la construcción de una sociedad de aprendizaje, el aprendizaje a lo largo de la vida"[3] ya que "Un revolucionario debe aprender toda su vida, aprender de los libros, aprender de los demás y aprender del pueblo; el "mar del conocimient" es vasto y nunca se agotará".

Siguiendo las ideas y políticas del Partido, la construcción de una sociedad de aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en un movimiento, una necesidad, un hábito cultural, y ha logrado importantes resultados. Así, se ha formado un sistema educativo nacional coherente desde la educación preescolar hasta la educación superior, diversificando los tipos de escuelas, clases y formas de formación, brindando oportunidades de aprendizaje a personas de todas las edades. Los métodos de oferta y la conexión entre los niveles educativos han mejorado, la red y la escala educativa se han expandido por todo el país; los movimientos de promoción de la educación y el fomento del talento han avanzado y se han profundizado en casi todas las localidades; el ambiente educativo es saludable, el aprendizaje va de la mano con la práctica, vinculado con el movimiento para erradicar la hambruna, reducir la pobreza y construir una vida cultural. En muchas familias, aldeas, comunidades y pueblos, el movimiento de aprendizaje se ha desarrollado fuertemente. La conciencia del aprendizaje a lo largo de la vida se ha arraigado profundamente en cada familia, cada comunidad, cada institución educativa, en todas las regiones y territorios. Hay muchos ejemplos destacados de campesinos, trabajadores, funcionarios y maestros que se autoeducan, son creativos en su trabajo y contribuyen a la comunidad; muchos ejemplos notables de la aplicación de avances científicos y tecnológicos, con investigaciones e innovaciones prácticas y útiles en la producción y la vida; muchas personas mayores, gracias al autoaprendizaje y la autoinvestigación, han aplicado conocimientos y experiencias para mejorar la producción, lo que ha ayudado a sus familias a superar la pobreza, construir una nueva vida cultural y contribuir al desarrollo socioeconómico local. Hay modelos nuevos, ejemplos brillantes de la actitud de que nunca es tarde para aprender, con muchas personas de más de 70 años que aún estudian para obtener un máster o hacer una tesis doctoral, solo con el objetivo de servir de ejemplo para sus hijos y nietos y aconsejarles "aprender, aprender más, aprender siempre";"Aprender para trabajar, aprender para ser personas, aprender para ser funcionarios. Aprender para servir a la organización, a la clase y al pueblo, a la patria y a la humanidad"[4], contribuyendo a que nuestro país logre grandes logros después de casi 40 años de Renovación.

A pesar de los logros alcanzados, la implementación del aprendizaje a lo largo de la vida aún enfrenta varias limitaciones. La formación y capacitación a menudo se centran en la cantidad, sin prestar suficiente atención a la calidad; el autoaprendizaje, el aprendizaje real y continuo de funcionarios y militantes aún no han alcanzado los resultados esperados. Persiste la tendencia de aprender por moda, la obsesión con los títulos sin considerar las demandas prácticas, el miedo al esfuerzo y las dificultades del aprendizaje, y la falta de profundidad en el pensamiento necesario para abordar los grandes desafíos de la ciencia. Además, la limitación de conocimientos especializados y el individualismo en algunos miembros del Partido afectan negativamente la calidad del desempeño en el servicio público y la calidad del servicio brindado al pueblo. Esto también impacta la capacidad de atreversar a pensar, hablar, actuar y asumir responsabilidades, eliminando la motivación para la innovación y la creatividad, ya que se carece de una base de conocimientos sólida y confianza en las propias capacidades para proponer e implementar soluciones innovadoras. Una parte de los funcionarios, empleados públicos y trabajadores está satisfecha con los conocimientos obtenidos en las escuelas y centros de formación, o se enfoca únicamente en obtener títulos suficientes para avanzar, sin investigar ni aprender de manera constante para mejorar su nivel profesional, sus capacidades de gestión, conocimientos, habilidades de integración y adaptabilidad. Además, existe una parte que muestra desinterés por aprender, sin la noción de aprender de manera continua, lo que lleva a quedarse atrás, ser conservadores y no adaptarse al acelerado ritmo de la vida en la era de la ciencia y la tecnología 4.0 y X.0.

El país está ante una oportunidad histórica para avanzar y "estar hombro con hombro” con el mundo como lo deseaba el Presidente Ho Chi Minh y como lo anhela toda la nación. Nuestro Partido no tiene ningún interés distinto a llevar al país y al pueblo a una sociedad próspera, en la que los pobladores vivan con bienestar, libertad, felicidad y desarrollo. Más que nunca, necesitamos funcionarios con pensamiento estratégico, visión, acciones innovadoras, que se atrevan a pensar, a hablar, a hacer, a asumir responsabilidades y a hacer sacrificios, especialmente en la implementación de revoluciones en la reorganización del aparato de manera más eficiente y eficaz, y en la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW, del 22 de diciembre de 2024, del Buró Político, sobre el impulso del desarrollo de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital nacional. La Revolución 4.0 está ocurriendo a una escala y velocidad sin precedentes, el fuerte desarrollo de la economía del conocimiento, la transformación digital, la economía digital y la sociedad digital hacen que parte del contenido que se enseña hoy en las escuelas pueda quedar obsoleto en unos pocos años; además, lo que es común hoy en día no existía hace 10 años, y el 65% de los trabajos actuales serán reemplazados por tecnología en los próximos años. En un mundo complejo, inestable y cambiante, el conocimiento debe ser constantemente actualizado, la esperanza de vida humana es más larga, y el tiempo para la jubilación es suficiente, lo que obliga a las personas mayores a aprender y actuar para no quedar atrás en la sociedad moderna.

En este contexto, el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en una regla de vida que ayuda a cada individuo a reconocer, adaptarse y no quedar atrás ante los cambios diarios del mundo actual, enriquecer la mente, perfeccionar el carácter, superar las dificultades y los desafíos para avanzar cada vez más y posicionarse en la sociedad moderna; más allá de eso, es la clave importante para mejorar la alfabetización y la formación de recursos humanos, promover el desarrollo socioeconómico, y al mismo tiempo es el único camino, la dirección inevitable de todos los países para garantizar el desarrollo próspero y sostenible. El aprendizaje a lo largo de la vida ayuda a cada miembro de la sociedad a tener las condiciones y oportunidades para perfeccionarse a sí mismo, mejorar la calidad de su vida, de su familia, su linaje, su aldea, su barrio, su municipio y su país bajo el liderazgo del Partido en el camino hacia un país próspero, fuerte, democrático, justo, civilizado y socialista.

Solo al promover de manera efectiva el aprendizaje a lo largo de la vida, seremos capaces de generar ideas, soluciones e iniciativas para abordar las demandas urgentes de la realidad, los problemas nuevos y sin precedentes; eliminar por completo los “cuellos de botella” en los mecanismos, políticas, y las manifestaciones superficiales en la autocrítica y crítica; erradicar el estancamiento y la confusión en resolver problemas en las localidades, agencias y unidades; crear un equipo de funcionarios valientes, con la capacidad de reconocer las leyes objetivas, capaces de pensar de manera proactiva y dominar sus pensamientos, dispuestos a hablar sobre los problemas surgidos de la realidad, de la vida dinámica, de las exigencias de la renovación y las demandas legítimas del pueblo; tener determinación, estar dispuestos a asumir responsabilidades por los resultados de las tareas, áreas y sectores que gestionan, dispuestos a aceptar errores, corregirlos, y asumir responsabilidades ante el pueblo y el Partido, saber dominarse a sí mismos y su trabajo; estar dispuestos a oponerse a las riquezas y honores injustos, y si es necesario, estar dispuestos a sacrificar intereses personales por el Partido, la Patria y el pueblo. En ese momento, construiremos con éxito un equipo de funcionarios con altos niveles de conocimiento, capacidades y buenas cualidades morales, con aspiraciones de superación, deseos de desarrollo, dispuestos a pensar, actuar y asumir la responsabilidad de sus decisiones para materializar las tareas revolucionarias, creando avances en beneficio del pueblo y del desarrollo del país.

La construcción de una sociedad de aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida solo tendrán éxito cuando cada ciudadano tome conciencia de su responsabilidad personal en el proceso de autoaprendizaje continuo; cuando cada funcionario y miembro del Partido sea plenamente consciente de que el aprendizaje a lo largo de la vida es una tarea revolucionaria, con una actitud seria y un alto grado de conciencia y autodisciplina. A través del aprendizaje a lo largo de la vida, se debe reconocer la responsabilidad en la construcción y defensa de la Patria en cada etapa y momento específico; tener la capacidad de tomar el control y organizar la vida; para avanzar constantemente, mantener una buena salud y mejorar la calidad de vida; comprender, preservar y contribuir a la construcción de las tradiciones culturales nacionales; confiar en el futuro del país, en las políticas y en la dirección correcta del Partido, con aspiraciones de desarrollar un país próspero y feliz. Cada ciudadano debe continuar aprendiendo sobre teoría política, especialización, habilidades profesionales, métodos, experiencias laborales y capacidad de cooperación en equipo para mejorar la disciplina organizacional, la productividad laboral y aprovechar la fuerza colectiva; cada funcionario y miembro del Partido debe aprender sobre el carácter de un funcionario revolucionario, aprender de los libros, aprender unos de otros y aprender del pueblo; seguir aprendiendo de forma continua, actualizando los conocimientos nuevos, participando activamente en el movimiento "aprendizaje digital", promoviendo la difusión y la mejora del conocimiento científico y tecnológico, así como el conocimiento digital; promover activamente el aprendizaje de por vida entre los familiares, la familia y la comunidad. A través del aprendizaje a lo largo de la vida, debemos cumplir con todas las tareas que el Partido, la revolución y el pueblo nos han encomendado.

Cada comité de partido, organización política-social y asociación profesional debe ser consciente de que el principal objetivo del aprendizaje a lo largo de la vida es el desarrollo de la persona socialista, a partir de ahí, se debe definir el contenido del aprendizaje a lo largo de la vida para los funcionarios, militantes del Partido y miembros, vinculado a la promoción de la competencia, la evaluación, el reconocimiento y la premiación. El Partido y el Estado pronto resumirán, evaluarán, investigarán y promulgarán regulaciones, procedimientos y cambiarán el enfoque de evaluación, selección y planificación de los cuadros, con el fin de construir una administración pública completa, limpia, fuerte y dedicada al servicio del pueblo; proteger a los funcionarios dispuestos a ser pioneros, dispuestos a "romper barreras" para lograr avances en beneficio común. Se debe continuar perfeccionando el sistema educativo de acuerdo con un enfoque abierto, flexible e interconectado, creando oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos los ciudadanos y llevando a cabo la formación según las necesidades del mercado laboral. Se debe aplicar soluciones concretas para mejorar la conciencia social sobre el papel y la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y su contribución a mejorar la calidad y la competitividad de los recursos humanos nacionales. Se necesita realizar un seguimiento, control y supervisión del proceso de implementación de las propuestas de innovación y creatividad; identificar de manera proactiva los problemas que surjan, alentar, apoyar y resolver dificultades o revisar y ajustar las decisiones de acuerdo con la situación real; establecer políticas de exención de responsabilidad para los funcionarios que implementen proyectos piloto cuyos resultados no se logren o solo se logren parcialmente, o que enfrenten riesgos o sufran pérdidas debido a causas externas.

Vivimos en una era en la que el conocimiento, la comprensión y la sabiduría permiten a las personas aprovechar al máximo su potencial para aprovechar las oportunidades y enfrentar de manera efectiva los desafíos para lograr un desarrollo sostenible; también es una era en la que el volumen de conocimiento de la humanidad crece exponencialmente cada día. Solo cuando todo el Partido, todo el pueblo, todo el ejército, cada familia y cada persona lleve a cabo de manera efectiva el aprendizaje a lo largo de la vida, y formen un contingente de cuadros que se atrevan a hacer, se atrevan a hablar, se atrevan a asumir responsabilidades y se atrevan a sacrificarse, podremos entrar con firmeza en una nueva era: una era de desarrollo y prosperidad bajo la dirección del Partido./.

[1]: Ho Chi Minh: Obras completas, Editorial de la Política Nacional de la Verdad, Hanoi, 2011, vol. 6, p. 61

[2]: Ho Chi Minh: Obras completas, ibid, vol. 12, p. 333

[3]: Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista, Editorial de la Política Nacional de la Verdad, Hanoi, 2021, vol. 1, p. 137

[4]: Ho Chi Minh: Obras completas, ibid, vol. 6, p. 208