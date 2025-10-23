Máximo dirigente partidista de Vietnam llega a Bulgaria para fortalecer lazos bilaterales

Sofía (VNA) - Tras concluir con éxito su visita oficial a Finlandia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, arribó a Sofía el 22 de octubre (hora local) para iniciar una visita oficial de tres días a Bulgaria, por invitación del presidente anfitrión, Rumen Radev.

Ceremonia de bienvenida al secretario general To Lam y su esposa en el Aeropuerto Internacional de Sofía. Foto: Thong Nhat – VNA

El presidente del Partido Socialista Búlgaro y viceprimer ministro, Atanas Zafirov, dio la bienvenida al secretario general To Lam y a su esposa en el aeropuerto internacional de Sofía. Foto: Thong Nhat - VNA

Entre los miembros destacados de la delegación figuran el secretario del Comité Central del Partido y presidente de su Comisión de Control Disciplinario, Nguyen Duy Ngoc; el ministro de Defensa, general Phan Van Giang; el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang; y el secretario del Comité Central y ministro interino de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, junto a otros altos funcionarios.

En el aeropuerto internacional de Sofía, el presidente del Partido Socialista Búlgaro y viceprimer ministro, Atanas Zafirov, dio la bienvenida al secretario general To Lam y a su esposa, ofreciéndoles un ramo de flores frescas como gesto de cordial recibimiento.

Bulgaria, uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam en 1950, ha mantenido una amistad estrecha y duradera, cultivada por generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambas naciones. Esta visita, la primera de un secretario general del Partido Comunista de Vietnam desde la transición política de Bulgaria en 1990, coincide con el 75º aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos.

El viaje transmite un mensaje de sincera amistad y gratitud del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam hacia Bulgaria, un socio tradicional y amigo de larga data que brindó un valioso apoyo durante la lucha vietnamita por la independencia nacional y que continúa respaldando su desarrollo en la actualidad.

Asimismo, la visita ofrece a Vietnam la oportunidad de abrir nuevos horizontes de cooperación con Bulgaria y otros países de la región de los Balcanes./.