Máximo dirigente orienta a fuerzas de seguridad pública sobre prioridades para 2026

Hanoi 24 jun (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió y pronunció hoy un discurso de orientación en la Conferencia del Comisión Central de Seguridad Pública.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

También participaron en el evento los miembros del Buró Político, a saber, el primer ministro Le Minh Hung; Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional; y Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado.

En su intervención, al destacar los resultados alcanzados por las fuerzas de Seguridad Pública Popular durante los primeros meses de 2026, To Lam señaló que estas continúan demostrando su lealtad al Partido y su compromiso con el pueblo, además de implementar de manera ejemplar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las principales orientaciones estratégicas mediante las acciones concretas.

El líder valoró positivamente los avances en la labor de asesoramiento estratégico, la reducción sostenida de los delitos contra el orden social y los resultados obtenidos en la lucha contra las infracciones relacionadas con la seguridad alimentaria y las estafas.

Asimismo, resaltó el papel central de las fuerzas de seguridad en el impulso de la transformación digital nacional, además de la eficacia de los servicios prestados a la población.

Respecto a las prioridades para el segundo semestre de 2026, To Lam instó a las fuerzas de seguridad a aplicar con determinación las directrices del Partido en materia de protección de la seguridad nacional, fortaleciendo sus capacidades y garantizando la estabilidad del país en cualquier circunstancia.

También pidió intensificar el asesoramiento para la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, y orientada al desarrollo.

El máximo dirigente subrayó además la necesidad de que esta fuerza continúe desempeñando un papel pionero en la implementación de la Resolución 57 del Buró Político sobre el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital, así como en el proceso de modernización de la fuerza para responder a las exigencias de la nueva etapa.

En la ocasión, felicitó a los miembros designados por el Buró Político para integrar Comisión Central de Seguridad Pública para el mandato 2025-2030, expresando su confianza en que el organismo dirigirá con éxito el cumplimiento de la Resolución de la VIII Asamblea de esta organización y contribuirá a la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, señaló que 2026 es el primer año de ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de otras resoluciones estratégicas del Comité Central.

En esta ocasión, la conferencia examinó y emitió opiniones sobre los informes de balance de los primeros seis meses de 2026, las tareas para el resto del año y diversos asuntos relacionados con la protección de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden y la seguridad social./.