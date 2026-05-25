Máximo dirigente de Vietnam visitará Singapur e intervendrá en el Diálogo de Shangri-La

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: VNA

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo.

Según un comunicado de la Cancillería de Vietnam, la visita responde a una invitación del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y su cónyuge.

De acuerdo con la misma fuente, por invitación del director general y director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Bastian Giegerich, To Lam asistirá y pronunciará un discurso en el Diálogo de Shangri-La que se celebrará el 29 de mayo./.