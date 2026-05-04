Máximo dirigente de Vietnam traza orientaciones para el desarrollo sostenible de Hanoi

Hanoi (VNA)– El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con miembros de la delegación de diputados de la Asamblea Nacional de Hanoi, sostuvo un encuentro hoy con votantes locales para informar sobre los resultados del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y escuchar sus opiniones y recomendaciones.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el encuentro con los votantes. (Foto: VNA)

En la reunión, los votantes expresaron su satisfacción y confianza ante el éxito de las recientes elecciones parlamentarias, así como del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional, en el cual el órgano legislativo eligió a dirigentes clave con destacadas capacidades, inteligencia y firmeza, lo que refuerza la confianza del pueblo.



Acogieron con agrado la aprobación oficial de la Ley de Capitalidad (enmendada), que contribuirá a generar cambios positivos, modernizar la fisonomía de Hanoi y reafirmar su posición.



Asimismo, expresaron su deseo de que la Asamblea Nacional continúe desempeñando su papel como máximo órgano representativo del pueblo, elevando la calidad del debate, la supervisión y la crítica de políticas públicas.



Manifestaron su interés en temas como soluciones innovadoras para mejorar la protección y atención de la salud pública, así como la implementación del modelo de administración de dos niveles, que, según ellos, se han registrado avances iniciales positivos en la gestión local.

Durante el encuentro, To Lam puntualizó que las preocupaciones actuales de la población son legítimas y prácticas. En conjunto, los temas planteados abarcan diversos ámbitos, pero convergen en una exigencia común: una administración más eficiente, políticas más cercanas a la realidad, responsabilidades más claras y resultados más concretos.



Al abordar cuestiones específicas, el dirigente destacó la necesidad de prestar especial atención a los centros de salud de base, mejorar la calidad de la atención médica y responder a las necesidades de prevención y cuidado de la población.



Para garantizar la seguridad alimentaria, instó a perfeccionar los mecanismos de gestión, definir claramente las responsabilidades de los ministerios y autoridades locales, y sancionar con firmeza las violaciones, incluso con medidas penales si es necesario, especialmente en casos que afecten la salud pública, como los puestos callejeros cercanos a escuelas.



También pidió acelerar la renovación de infraestructuras y la rehabilitación de antiguos complejos residenciales, identificar proyectos prioritarios y generar consenso social para su implementación.



El dirigente señaló que la aprobación de la Ley de Capitalidad, con mecanismos y políticas especiales, junto con el Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años, proporciona una base sólida para diseñar políticas, movilizar recursos, eliminar cuellos de botella y reorganizar el espacio de desarrollo.



Hanoi debe pasar de “emitir políticas” a “ejecutarlas”, de “tener mecanismos” a “operarlos”, de “tener planes” a “hacerlos realidad”, señaló.



Al valorar el compromiso y la aspiración de innovación del Partido, las autoridades y el pueblo de la capital, afirmó que, aunque los desafíos son grandes, también lo son las oportunidades para que Hanoi logre un desarrollo acorde a su estatus en la nueva etapa.



Delineó varias orientaciones estratégicas: integrar la Ley de Capitalidad y el Plan Maestro en una visión coherente; vincular cada mecanismo especial a objetivos concretos, responsabilidades claras y resultados verificables; y priorizar la solución de problemas urgentes como transporte, medio ambiente, inundaciones, vivienda social, renovación urbana, gestión del suelo, proyectos retrasados, seguridad alimentaria, salud de base y calidad de los servicios públicos.



Subrayó que el crecimiento de Hanoi debe basarse en la calidad institucional, la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la economía verde, la economía del conocimiento, el sector privado, las industrias culturales y el capital humano de alta calidad, en lugar de depender únicamente de la expansión urbana o del uso de tierras.



Asimismo, destacó que el desarrollo económico debe ir de la mano con el desarrollo cultural y humano. La herencia milenaria de Thang Long-Hanoi debe convertirse en un recurso interno para el crecimiento.



También enfatizó la necesidad de fortalecer la disciplina en la gestión de tierras, planificación e inversión pública, combatir el despilfarro y aprovechar eficazmente los recursos disponibles.



La ciudad debe innovar profundamente su modelo de gobernanza, tomando la satisfacción de ciudadanos y empresas como principal indicador, avanzando hacia una gestión urbana moderna basada en datos, tecnología y rendición de cuentas.



Sugirió además estudiar la construcción de un modelo de barrio o comuna socialista, lo que permitiría a Hanoi convertirse en una ciudad más moderna, habitable, humana y civilizada, acorde con su papel como corazón del país.



Reiteró que los diputados tienen la responsabilidad de escuchar y reflejar fielmente las aspiraciones del electorado, así como de supervisar la resolución de sus demandas, transformando cada preocupación ciudadana en políticas efectivas que mejoren la vida de la población.



Con el consenso del pueblo, el esfuerzo del sistema político y la responsabilidad de los legisladores, expresó su confianza en que Hanoi seguirá avanzando hacia un desarrollo más próspero, moderno y digno de vivir./.