Hanoi (VNA) - La planificación de cuadros a nivel estratégico no es un simple trámite de personal para servir a un solo congreso o mandato, sino un eslabón de la gestión estratégica que prepara el futuro liderazgo del Partido y el desarrollo nacional, afirmó hoy en Hanoi el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Máximo dirigente de Vietnam subraya importancia de renovar planificación de cuadros (Foto: VNA)

Al intervenir en un encuentro con los funcionarios incluidos en la lista de planificación de personal gestionada por el Buró Político, el máximo dirigente de Vietnam enfatizó que el Partido siempre considera la construcción de un contingente de cuadros de todos los niveles, especialmente el estratégico, con la moral, capacidad, prestigio y competencia necesarios, como un requisito de significado decisivo para la causa revolucionaria.

To Lam instó a superar de manera decidida las percepciones erróneas que consideran la planificación de personal como una reserva de puestos, una fila para esperar el turno o una garantía absoluta para un cargo específico.



Subrayó que este proceso debe ser “abierto” para no cerrarse en un solo sector o localidad, sino buscar talentos en bases con condiciones difíciles o áreas nuevas, y a la vez “dinámico” para permitir la inclusión y exclusión de personas de manera transparente y justa, de acuerdo con las normativas.



Al señalar que el país se encuentra ante grandes oportunidades y desafíos, como el perfeccionamiento institucional, la renovación de los métodos de liderazgo, el desarrollo científico-tecnológico, la transformación digital, la integración internacional y la seguridad no tradicional, To Lam delineó los estándares para los cuadros estratégicos en la nueva era.



Precisó que estos funcionarios deben poseer una firme postura política, priorizar siempre los intereses del Partido, de la nación y del pueblo, y tomar la ética, la integridad, el honor y el ejemplo como pilares fundamentales. Además, deben contar con una visión estratégica, capacidad de ejecución, audacia para pensar y actuar por el bien común, así como aptitudes digitales y habilidades para la gestión de recursos humanos.

Con el fin de renovar este mecanismo, propuso a la Comisión de Organización del Comité Central resumir las experiencias de los mandatos recientes y asesorar sobre nuevas normativas y políticas innovadoras para la evaluación, selección y protección de los cuadros que se atreven a pensar y actuar, tomando sus resultados prácticos medibles y su prestigio real como la principal vara de medir.



Asimismo, planteó la necesidad de perfeccionar los criterios de datos y los métodos de evaluación, pasando de una gestión basada principalmente en expedientes administrativos a una administración por datos actualizados, donde cada funcionario cuente con un perfil dinámico sobre sus cualidades, capacidades, nivel de confianza ciudadana, riesgos y perspectivas de desarrollo.



El mandatario también recomendó diseñar planes de entrenamiento específicos según las necesidades de cada cuadro: enviar a los que carecen de experiencia práctica a zonas complejas y asignar tareas de organización a quienes son fuertes en lo técnico pero limitados en la gestión.



Por otra parte, exhortó a los comités partidistas a supervisar de forma multidimensional el poder, vinculando el uso de cuadros con su protección y depuración bajo el principio de no dejar pasar a personas sin capacidades ni omitir a los verdaderos talentos.



A la cita asistieron además el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado, Tran Cam Tu; el miembro del Buró Político, integrante del Secretariado y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Nguyen Duy Ngoc, junto con otros altos dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria de Vietnam./.