Máximo dirigente de Vietnam sostiene conversaciones telefónicas con presidente de Corea del Sur

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, discutieron hoy las medidas del fortalecimiento de la asociación estratégica integral binacional y temas de interés mutuo durante una llamada telefónica.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, mantiene una llamada telefónica con el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol. (Fuente: VNA)



Al expresar su más sentido pésame por el fallecimiento del difunto Secretario General Nguyen Phu Trong, Yoon manifestó su convicción de que el Partido y el Estado de Vietnam seguirán cosechando grandes logros, mejorando aún más su posición y prestigio en la arena internacional.



Afirmó que concede gran importancia al papel de Vietnam en el proceso de implementación de las políticas de su país en la región.



Por su parte, To Lam felicitó los logros que Corea del Sur ha logrado en los últimos tiempos, incluida la recuperación económica y el fortalecimiento de la cadena de suministro.



Destacó el rápido desarrollo de las relaciones bilaterales durante los últimos 32 años en la mayoría de los campos, especialmente después de que las dos partes elevaron sus nexos a una asociación estratégica integral, y enfatizó que el Partido y el Estado de Vietnam otorga importancia a las relaciones de cooperación y amistad con Corea del Sur.



Los dos líderes acordaron fortalecer aún más el entendimiento mutuo y la confianza política mediante el mantenimiento de contactos e intercambios de alto nivel a través de los canales del Partido, el Gobierno, la Asamblea Nacional y entre los dos pueblos.



Coincidieron además en fomentar la cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad, y en promover una cooperación económica, comercial y de inversión de manera más sustantiva, eficaz, equilibrada y sostenible.



Formularon votos para trabajar juntos para aumentar el valor de comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030.



To Lam dio la bienvenida a las empresas surcoreanas para participar en importantes proyectos de inversión en su país. Mientras, Yoon enfatizó que Corea del Sur aumentará las importaciones de productos agrícolas vietnamitas.



Las dos partes acordaron impulsar la cooperación en asuntos laborales, cultura, turismo, educación e intercambios entre pueblos, y prestar atención y apoyar a los ciudadanos del uno que viven, estudian y trabajan en el otro.



Asimismo, concertaron fortalecer la colaboración en asuntos regionales e internacionales.



To Lam afirmó que Vietnam está dispuesto a contribuir activamente al proceso de paz en la Península Coreana. Con respecto a la cuestión del Mar del Este, ambas partes coincidieron en la necesidad de preservar la paz, la estabilidad, la cooperación, el desarrollo y el respeto por el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En esta ocasión, Yoon extendió la invitación a To Lam para visitar Corea del Sur. El máximo dirigente vietnamita lo aceptó con agrado./.