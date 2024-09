Máximo dirigente de Vietnam se reúne con Secretario de Estado del Vaticano

Nueva York, 23 sep (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y el presidente de país, To Lam, se reunió con el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en Nueva York el 22 de septiembre (hora local), en ocasión de la participación del dirigente vietnamita en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas (ONU) y la Semana de Alto Nivel del 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y el presidente de país, To Lam (en la derecha), se reunió con el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Foto: Lam Khanh - VNA



En la reunión, las dos partes destacaron el progreso positivo en las relaciones entre Vietnam y el Vaticano, en particular el representante papal residente del Vaticano en Vietnam y el funcionamiento de la Oficina del representante papal residente en Hanoi, que comenzó a funcionar en 2024.

A su vez, To Lam agradeció al Papa Francisco solidaridad y alentación al pueblo vietnamita para superar las consecuencias del tifón Yagi.



El máximo dirigente de Vietnam apreció también los buenos sentimientos que el Papa y el Secretario de Estado han reservado para Vietnam y subrayó que el país indochino ha creado condiciones favorables para las visitas pastorales del actual representante papal residente y del enviado especial no residente en el pasado.



Destacó también los mensajes, enseñanzas y cartas enviadas por los Papas anteriores y el Papa Francisco a la comunidad católica de Vietnam, que alentaron a la Iglesia católica de Vietnam a contribuir al desarrollo nacional.



A su vez, Parolin afirmó que la Iglesia católica de Vietnam desea acompañar el desarrollo del país indochino.



Los dos líderes sostuvieron que el mantenimiento del intercambio de delegaciones de alto nivel y las reuniones del grupo de trabajo conjunto Vietnam-Vaticano han desempeñado un papel importante en la promoción del respeto y el entendimiento mutuos.



Parolin afirmó que el representante papal residente del Vaticano ha cooperado activamente con Vietnam y el Papa Francisco desea visitar Vietnam pronto, ayudando así a promover las conexiones entre el Vaticano y la Iglesia católica de Vietnam y mejorar aún más las relaciones entre el Vaticano y la nación del Sudeste Asiático./.