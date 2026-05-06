Máximo dirigente de Vietnam se reúne con primer ministro de la India

Nueva Delhi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy conversaciones con el primer ministro de la India, Narendra Modi, tras la ceremonia oficial de bienvenida de Estado celebrada en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi, en el marco de su visita oficial al país surasiático.

En la reunión (Fuente:VNA)

​Durante el encuentro, el jefe de Gobierno anfitrión destacó el significado de la visita, que coincide con el décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países (2016-2026) y se produce tras la reciente consolidación del liderazgo estatal en Vietnam. Asimismo, reiteró que Nueva Delhi considera a Hanoi un socio clave en su política de “Actuar hacia el Este”.

​Por su parte, To Lam agradeció la cálida acogida y reafirmó que Vietnam concede alta prioridad al fortalecimiento de la amistad tradicional y la cooperación integral con la India, considerándola una de las prioridades de su política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, diversificación y multilateralización.

​Felicitó a la India por sus avances bajo el liderazgo de Narendra Modi, destacando su posición como la cuarta economía mundial y un destacado centro de ciencia y tecnología, y expresó su confianza en que el país cumplirá su objetivo de convertirse en una nación desarrollada en 2047. A su vez, Modi confió en que Vietnam alcanzará sus metas de desarrollo para 2030 y 2045.

​Ambos dirigentes coincidieron en que las relaciones bilaterales han registrado avances significativos en la última década, con una creciente confianza política, una cooperación en defensa y seguridad consolidada como pilar estratégico y un comercio bilateral que superó los 16,4 mil millones de dólares en 2025. También subrayaron el dinamismo de los intercambios culturales y turísticos, impulsados por la expansión de las conexiones aéreas directas entre ambos países.

​En este contexto, las dos partes acordaron elevar sus vínculos al nivel de “Asociación Estratégica Integral Reforzada”, con el objetivo de profundizar la cooperación en todos los ámbitos y abrir una nueva etapa en la relación bilateral.

Para concretar este nuevo marco, coincidieron en la necesidad de reforzar la confianza política mediante el mantenimiento de intercambios de alto nivel y el aprovechamiento de los mecanismos de cooperación existentes, incluido el Comité Conjunto bilateral.

En el ámbito de defensa y seguridad, ambas partes subrayaron su carácter prioritario y acordaron ampliar la cooperación en industrias de defensa y seguridad, seguridad marítima, ciberseguridad, intercambio de información y lucha contra el terrorismo. La India, por su parte, se comprometió a continuar apoyando a Vietnam en la formación y el fortalecimiento de capacidades en estos sectores.

​En materia económica, los dos países acordaron impulsar una cooperación más complementaria y mutuamente beneficiosa, reforzar su integración en las cadenas de suministro y de valor globales, y elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030, de forma equilibrada y sostenible.

​Asimismo, se comprometieron a eliminar barreras comerciales, facilitar el acceso a los mercados y fomentar inversiones de alta calidad en sectores como infraestructura, energías renovables, productos farmacéuticos y alta tecnología.

​Vietnam manifestó su disposición a incrementar las importaciones desde la India, mientras que propuso la flexibilización de ciertas normativas técnicas aplicadas a sus productos.

​Ambos países coincidieron en que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital serán motores clave de la cooperación futura, con especial énfasis en ámbitos estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial, tecnologías de la información, comunicaciones de nueva generación (6G), salud, energía nuclear con fines pacíficos y procesamiento de minerales esenciales. También acordaron promover ecosistemas de innovación conjuntos, incluidos centros de investigación y desarrollo y empresas mixtas.

​De igual modo, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en cultura, turismo e intercambios entre pueblos, aprovechar los valores compartidos en historia, cultura y religión, y mejorar la conectividad aérea, logística y la cooperación entre localidades. El primer ministro Modi subrayó el potencial turístico bilateral, especialmente el creciente interés de ciudadanos vietnamitas en realizar peregrinaciones a la India.

​En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes reafirmaron su compromiso de coordinarse estrechamente en foros multilaterales como las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), respaldar el papel central de esta última y promover el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como la resolución pacífica de controversias conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

​Tras las conversaciones, los dos líderes presenciaron la firma de diversos acuerdos de cooperación en áreas como ciencia y tecnología, minerales, salud, turismo, finanzas, ciberseguridad y cooperación local, y acordaron instruir a sus respectivas instituciones para implementar de manera efectiva los compromisos alcanzados.

En esta ocasión, To Lam transmitió los saludos de los dirigentes vietnamitas e invitó al primer ministro Narendra Modi a visitar Vietnam en un futuro próximo, invitación que fue aceptada con agrado./.​