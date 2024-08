Máximo dirigente de Vietnam se reúne con máximo legislador de China

Beijing (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy aquí un encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (izquierda), y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji. Foto: Tri Dung – VNA



En la cita, ambas partes se informaron sobre la situación de cada país y la construcción del estado de derecho socialista de Vietnam y la gestión nacional integral de china y destacaron el avance de la cooperación entre los dos órganos legislativos.



Debatieron también distintas medidas destinadas a fortalecer la asociación de cooperación estratégica integral, centrando en la construcción de la Comunidad de futuro compartido Vietnam-China.



Tras agradecer al Partido Comunista (PCCh), el Estado y el pueblo de China por afecto dedicado al extinto secretario general Nguyen Phu Trong, To Lam reiteró la posición consecuente del Partido y Estado de Vietnam de heredar y promover el legado político de Nguyen Phu Trong.



Por otra parte, reafirmó la consideración al fortalecimiento y desarrollo de la cooperación y amistad con China como una política consecuente, una opción estratégica y una prioridad máxima en la política exterior de Vietnam de independencia, autodeterminación, paz, amistad y cooperación y desarrollo, multilateralización y diversificación de las relaciones con otros países.



Aseveró que está dispuesto a consolidar, junto con su homólogo chino, Xi Jinping, y otros líderes chino, incluido Zhao Leji, la confianza y a orientar las relaciones binacionales para un desarrollo incesante.



En la ocasión, el máximo dirigente de Vietnam felicitó a China por sus notables logros, en particular por su éxito en alcanzar el primer objetivo centenario de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos.



A su vez, Zhao afirmó que China considera a Vietnam como una prioridad en su política de diplomacia de vecindad.



Expresó el deseo del Partido, Estado y pueblo chinos de fortalecer, mantener y desarrollar la vecindad amistosa, hermandad y compañerismo entre los dos países, a la par de construir activamente la Comunidad de futuro compartido de importancia estratégica, contribuyendo a la modernización del socialismo en ambos países.



Agradeció a To Lam por sus felicitaciones y su evaluación positiva de los resultados del tercer pleno del Comité Central del PCCh y compartió la importancia de la sesión para profundizar la reforma integral y avanzar en la modernización al estilo chino en el futuro cercano.



En respuesta, el dirigente vietnamita transmitió una invitación a Zhao para visitar Vietnam en pos de copresidir, junto con el presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, la primera reunión del mecanismo de cooperación interparlamentaria Vietnam-China



Propuso a los dos órganos legislativos seguir impulsando el intercambio de delegaciones de todos los niveles, incluidas las interacciones entre los miembros de los comités especializados, los grupos de parlamentarios de amistad, las asambleas populares locales de China y los consejos populares municipales y provinciales de Vietnam.



Esas labores contribuirán a consolidar la amistad y la cooperación entre los dos órganos legislativos y garantizarán la implementación efectiva de los acuerdos de cooperación.



Por otro lado, exhortó a aumentar el intercambio de experiencias en la elaboración de leyes y seguir desarrollando el papel de supervisión y estimulación para que los dos gobiernos implementen las percepciones y los acuerdos comunes alcanzados por los líderes de alto rango, además de mejorar la eficacia de la cooperación sustantiva en varios campos.



El invitado también destacó la necesidad de apoyo mutuo en los foros interparlamentarios regionales y mundiales, y una estrecha coordinación en la implementación de los tratados internacionales de los que ambas partes son miembros, por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



A su vez, Zhao manifestó el apoyo a las propuestas de To Lam y recomendó mejorar incesantemente las conexiones de transporte, en particular las ferroviarias y las carreteras, y promover la construcción de áreas de cooperación transfronteriza.



Reafirmó que China está dispuesta a importar los productos agrícolas de las fortalezas de Vietnam, acelerar proyectos para mejorar los medios de vida de la población, organizar diversas actividades de amistad para conmemorar el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2025, y manejar racionalmente los problemas relacionados con la frontera y el territorio.



El anfitrión también afirmó que la Asamblea Popular Nacional de China está dispuesta a intensificar y profundizar aún más el intercambio de amistad y la cooperación sustantiva con la Asamblea Nacional de Vietnam, contribuyendo a la construcción de la Comunidad de futuro compartido Vietnam-China para traer beneficios prácticos a las dos naciones y sus pueblos.



Con anterioridad, el máximo dirigente de Vietnam rindió homenaje póstumo al Presidente Mao Zedong, en la casa conmemorativa dedicada al difunto líder chino./.