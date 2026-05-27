Máximo dirigente de Vietnam se reúne con comunidad de connacionales en Tailandia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa se reúnen con los compatriotas residentes en Tailandia. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Udon Thani con funcionarios de la Embajada y del Consulado General de Vietnam, así como con cerca de 600 vietnamitas residentes en Tailandia, además de representantes connacionales en Laos.



Durante el encuentro, efectuado en el marco de su visita oficial a Tailandia, el dirigente vietnamita expresó su emoción al regresar al lugar donde el Presidente Ho Chi Minh llevó a cabo actividades revolucionarias bajo el nombre de Thau Chin, difundiendo el espíritu patriótico y promoviendo el movimiento de liberación nacional. Señaló que el legado del líder vietnamita en Tailandia constituye un motivo de orgullo y un valioso patrimonio espiritual para la comunidad vietnamita en el país.



Al referirse a la situación interna de Vietnam, To Lam destacó que, tras más de 80 años de construcción y desarrollo, y especialmente después de casi 40 años de renovación (Doi moi), el país se ha consolidado como una de las economías más dinámicas de la región.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su esposa y algunos representantes de la comunidad de connacionales residentes en Tailandia. Foto: Thong Nhat – VNA



Añadió que el país implementó con éxito la reorganización de las unidades administrativas y el establecimiento de un sistema de gobierno local de dos niveles, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión pública y los servicios a la población.



El líder vietnamita afirmó que el Partido y el Estado continúan priorizando políticas de educación, salud y bienestar social, entre ellas la reducción y exención de matrículas desde la educación preescolar hasta la secundaria, la ampliación de la cobertura del seguro médico, la atención sanitaria y las políticas de vivienda para la población.



Asimismo, subrayó que esta visita a Tailandia tiene como objetivo intercambiar con los dirigentes anfitriones orientaciones de cooperación para el próximo período y reafirmó que la comunidad vietnamita en Tailandia constituye un puente fundamental en la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Al reconocer las contribuciones de la diáspora vietnamita en Tailandia, To Lam elogió el espíritu de unidad, laboriosidad y buena integración de la comunidad en la sociedad local, al tiempo que preserva su identidad cultural, el idioma vietnamita y el vínculo con la patria.

También destacó los esfuerzos de la comunidad en la preservación y desarrollo del Área conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh, la Calle Vietnam y otras obras culturales comunitarias en Udon Thani, considerándolas una prueba de la vitalidad de la cultura vietnamita y del apego de la diáspora a su país de origen.



El dirigente expresó además su confianza en que las nuevas generaciones de vietnamitas en Tailandia aprovecharán sus ventajas de integración y conocimiento de la cultura tailandesa, sin dejar de preservar el idioma vietnamita y la historia nacional, para convertirse en un puente que fortalezca las relaciones bilaterales.



Al reafirmar que la comunidad vietnamita en el exterior es una parte inseparable del gran bloque de unidad nacional, To Lam expresó su deseo de que los connacionales continúen fortaleciendo la solidaridad, preservando la cultura nacional y promoviendo la conexión entre empresarios vietnamitas en el extranjero y el país, contribuyendo así al fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y Tailandia.



Asimismo, indicó que las recomendaciones y propuestas de la comunidad serán recopiladas para instruir a las autoridades competentes a estudiarlas y adoptar próximamente soluciones adecuadas para su implementación./.