Máximo dirigente de Vietnam rinde homenaje a los fundadores de la nación

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ofrenda incienso y flores en homenaje a lons Reyes Hung. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy la ceremonia de ofrenda de incienso en honor a los Reyes Hung, celebrada en el templo Kinh Thien, dentro del complejo del Templo dedicado a esos fundadores de la nación.

Al acto asistieron el exsecretario general del Partido Nong Duc Manh, la expresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Kim Ngan, así como dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado, junto a representantes de ministerios, organismos centrales, autoridades locales y numerosos ciudadanos y vietnamitas residentes en el extranjero.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne, con una procesión ritual que partió desde el Centro del Festival y recorrió los templos Ha y Trung hasta el templo Thuong. La comitiva incluyó guardias de honor, banderas festivas, palanquines y ofrendas, encabezado por la bandera nacional y una corona conmemorativa dedicada a los fundadores de la nación.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, junto con dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado, se dirigen al monte Nghia Linh para rendir homenaje con ofrendas de incienso a los Reyes Hung. Foto: Thong Nhat – VNA

En el templo Kinh Thien, To Lam y la delegación ofrecieron incienso, flores y ofrendas en memoria de los Reyes Hung y de los antepasados que contribuyeron a la fundación y defensa del país, reafirmando la tradición de gratitud hacia las generaciones precedentes y el espíritu de unidad nacional.

El texto ceremonial destacó que, a lo largo de su historia, Vietnam ha consolidado un fuerte espíritu de patriotismo, cohesión y autosuficiencia, que ha permitido superar numerosos desafíos para preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Asimismo, subrayó que bajo el liderazgo del Partido Comunista durante los últimos 96 años, el país ha alcanzado avances significativos y sostenidos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con la población local. Foto: Thong Nhat – VNA

En particular, se señaló que, pese a un contexto internacional complejo, Vietnam ha cumplido sus objetivos de desarrollo en 2025 y en los primeros meses de 2026, sentando las bases para una nueva etapa con la meta de convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045. En este sentido, se reafirmó la determinación de fortalecer la gran unidad nacional, renovar el pensamiento de desarrollo y combinar la fuerza interna con las tendencias globales para lograr un crecimiento rápido y sostenible.

Tras la ceremonia, To Lam se reunió con la población local y destacó el significado del Día de Conmemoración de los Reyes Hung como una ocasión para honrar a los antepasados, reforzar la cohesión social y asumir la responsabilidad de las generaciones actuales en la construcción y defensa del país.

Subrayó que la defensa del país no solo implica proteger la soberanía, sino también preservar la cultura, el medio ambiente y la estabilidad social, así como fortalecer la confianza ciudadana e impulsar un desarrollo cada vez más próspero.

El dirigente instó a promover la unidad nacional, situar a la población en el centro de las políticas y reforzar el papel de la cultura como motor del desarrollo, al tiempo que llamó a las autoridades a atender de forma efectiva las demandas de la ciudadanía, especialmente en zonas desfavorecidas y de comunidades étnicas minoritarias.

Asimismo, pidió a la provincia de Phu Tho continuar la preservación y valorización del Complejo Histórico Nacional Especial del Templo de los Reyes Hung y reforzar la educación de las nuevas generaciones sobre la historia y la cultura nacionales.

En el marco de la jornada, el mandatario y su comitiva depositaron ofrendas florales e incienso en varios sitios del complejo, incluido el mausoleo de los Reyes Hung y el templo dedicado a Lac Long Quan, progenitor legendario del pueblo vietnamita./.