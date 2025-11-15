Máximo dirigente de Vietnam recibe al gobernador de la prefectura japonesa de Kanagawa

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió hoy aquí a Kuroiwa Yuji, gobernador de la prefectura japonesa de Kanagawa, quien realiza una visista de trabajo en el país del 11 al 17 de noviembre.

Durante el encuentro, To Lam expresó su satisfacción por el buen desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón en todos los ámbitos, con la cooperación económica como pilar principal y la colaboración en ciencia y tecnología como nuevo pilar, además de intercambios culturales, conexión de recursos humanos e interacciones entre los pueblos cada vez más prácticas y efectivas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), recibe a Kuroiwa Yuji, gobernador de la prefectura japonesa de Kanagawa (Foto: VNA)

Valoró las contribuciones concretas de Kuroiwa Yuji y del gobierno de Kanagawa en el fomento de la cooperación amistosa de la prefectura con Vietnam en los sectores de economía, inversión, cultura, educación y trabajo, así como en la cooperación con diversas localidades vietnamitas.

Destacó que Kanagawa fue la primera prefectura japonesa en organizar anualmente el Festival de Vietnam y talleres de inversión y trabajo tanto en Japón como en Vietnam, considerando que estos eventos continuarán fortaleciendo los lazos entre los pueblos de ambos países, aumentando la comprensión mutua y la amistad, promoviendo el intercambio cultural, turístico y la cooperación económica.

Subrayó que la cooperación cultural es un factor clave para profundizar y consolidar la relación amistosa entre Vietnam y Japón.

Por su parte, Kuroiwa Yuji informó que, tras 10 años desde la primera organización del Festival de Vietnam en Kanagawa en 2015, empresas vietnamitas comenzaron a invertir en la prefectura. Actualmente 22 empresas vietnamitas operan en Kanagawa y 32 empresas de la prefectura invirtiendo en el país indochino.

Afirmó que Kanagawa seguirá promoviendo la cooperación con Vietnam en los sectores de trabajo, intercambio entre pueblos y cultura, así como incentivando a las empresas de la prefectura a invertir en Vietnam.

Se mostró dispuesto a compartir la experiencia en cuidado de la salud y respuesta al envejecimiento de la población a través de la iniciativa MEBYO (para mantener un estado de vida saludable y longeva), actualmente implementada en la prefectura y que ha sido incluida en el acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud de Vietnam.

El dirigente anfitrión aplaudió las políticas de Kanagawa hacia la comunidad vietnamita residente en la prefectura y solicitó que continúen apoyando de manera concreta a los 40.000 vietnamitas que viven, estudian y trabajan en su territorio, así como a las empresas del país sudesteasiático allí.

El visitante informó al secretario general To Lam sobre el proyecto de producción del musical La Princesa Anio, basado en la historia de amor real entre la princesa Ngọc Hoa y el comerciante japonés Araki Shotaro en Nagasaki hace más de 400 años, indicando que se prevé su estreno en la prefectura de Kanagawa en septiembre de 2026./.