Máximo dirigente de Vietnam recibe a embajadores de Bélgica, Noruega, Países Bajos y Brasil

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en esta capital a los embajadores de Bélgica, Noruega, Países Bajos y Brasil, quienes acudieron a presentar sus saludos de despedida con motivo del término de sus misiones diplomáticas en el país indochino.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Bélgica, Karl Van den Bossche. (Foto: VNA)

En la recepción, el mandatario elogió los aportes sustanciales de los diplomáticos para consolidar la confianza política, expandir el comercio e impulsar las agendas de desarrollo sostenible.



Al recibir al embajador de Bélgica, Karl Van den Bossche, el máximo dirigente de Vietnam ratificó que Hanoi considera a Bruselas un socio clave dentro de la Unión Europea (UE) y resaltó la trascendencia de la visita de Estado de los Reyes de Bélgica a la nación sudesteasiática en 2025.



El jefe del Estado agradeció especialmente que la Cámara de Representantes de Bélgica haya sido el primer parlamento extranjero en aprobar una resolución de apoyo a las víctimas vietnamitas del Agente Naranja/ Dioxina, e instó a expandir las inversiones belgas en sectores estratégicos como puertos marítimos, logística, semiconductores, agricultura verde, innovación, capacitación de recursos humanos de alta calidad y desarrollo sostenible, además de agilizar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA).

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a la embajadora de Noruega, Hilde Solbakken. (Foto: VNA)

Durante la audiencia con la embajadora de Noruega, Hilde Solbakken, To Lam elogió la firma del Memorando de Entendimiento sobre la Asociación Estratégica Verde en abril de 2026 como un hito de largo plazo para la cooperación en energías renovables, economía circular, economía azul, respuesta al cambio climático y desarrollo sostenible.



Asimismo, celebró la exitosa conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), efectuada el pasado 2 de julio, lo cual abrirá una nueva etapa de conectividad comercial y de inversiones bilaterales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de los Países Bajos, Kees van Baar. (Foto: VNA)

En su encuentro con el representante de los Países Bajos, Kees van Baar, el mandatario vietnamita ensalzó los nexos bilaterales y propuso fortalecer la conectividad entre los centros de innovación holandeses, particularmente el ecosistema de Brainport, con los socios vietnamitas en alta tecnología y la industria de semiconductores.



To Lam enfatizó el impacto positivo del establecimiento de los vuelos directos de la aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines hacia Ámsterdam y la exención de visado por 45 días otorgada a los ciudadanos neerlandeses para dinamizar los intercambios pueblo a pueblo.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Brasil, Marco Farani. (Foto: VNA)

Al recibir al embajador de Brasil, Marco Farani, el dirigente vietnamita calificó al país sudamericano como el socio más importante de Vietnam en América Latina y remarcó el salto cualitativo que significó la elevación de los nexos al nivel de Asociación Estratégica en noviembre de 2024.



Con el fin de alcanzar una balanza comercial bilateral de 15 mil millones de dólares para el año 2030, To Lam urgió a implementar el Plan de Acción 2025-2030, avanzar en la negociación del Acuerdo Preferencial de Comercio (PTA) con el Mercosur y solicitó a Brasilia agilizar los procedimientos técnicos para reconocer formalmente el estatus de economía de mercado de Vietnam.



En la ocasión, el diplomático brasileño fue condecorado con la Orden de la Amistad del Estado vietnamita por su gestión./.