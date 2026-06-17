Máximo dirigente de Vietnam pide consolidar una asociación de veteranos fuerte e innovadora

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, exhortó hoy a continuar fortaleciendo de manera integral la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam, para que siga siendo una fuerza sociopolítica confiable del Partido, el Estado y el pueblo en la nueva etapa de desarrollo del país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

Al intervenir en la inauguración del VIII Congreso Nacional de Delegados de la Asociación para el mandato 2026-2031, celebrado en Hanói con la participación de 456 delegados en representación de más de tres millones de afiliados, To Lam destacó las valiosas contribuciones de las generaciones de veteranos a la causa revolucionaria, la defensa nacional y la construcción del país.



El dirigente afirmó que los veteranos vietnamitas fueron forjados en las luchas por la liberación nacional y la protección de la Patria, participando junto con todo el Partido, el pueblo y el Ejército en la conquista de importantes victorias históricas, la defensa de las fronteras y la soberanía marítima, así como en el cumplimiento de nobles deberes internacionalistas.



Subrayó que, tras concluir su servicio militar, los veteranos han seguido manteniendo las cualidades de los “Soldados del Tío Ho”, caracterizadas por la lealtad, la disciplina, el sentido de responsabilidad y el compromiso con el Partido, el Estado y la sociedad.



Según To Lam, en el último mandato, pese a un contexto internacional y regional marcado por rápidos y complejos cambios, así como a la implementación de importantes orientaciones estratégicas en el país, la Asociación continuó consolidando su papel como organización sociopolítica de prestigio, miembro activo del Frente de la Patria de Vietnam y apoyo confiable para las autoridades y la población.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, felicitó al Comité Central de la Asociación, a sus filiales en todos los niveles, así como a los veteranos y exmilitares de todo el país por los resultados alcanzados, los cuales contribuyen de manera significativa a la construcción y defensa de la Patria y a preservar la imagen ejemplar de los antiguos combatientes ante la sociedad.

No obstante, señaló que aún persisten limitaciones en determinadas organizaciones de base, donde las actividades no son homogéneas y existen dificultades relacionadas con los modelos organizativos, los mecanismos de coordinación y la capacidad de algunos cuadros. También mencionó la lentitud en la transformación digital, la necesidad de mejorar la supervisión y la crítica social, así como la importancia de encontrar nuevas formas de atraer y movilizar a los exmilitares más jóvenes.



En este sentido, pidió al Congreso evaluar objetivamente las deficiencias y sus causas para afrontar el nuevo mandato con una visión renovada y métodos de trabajo más eficaces.



To Lam destacó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo con grandes aspiraciones y objetivos ambiciosos, lo que exige a la Asociación no solo cumplir sus funciones tradicionales, sino también innovar profundamente sus contenidos y métodos de actuación, elevar la calidad de su organización y adaptarse a las nuevas exigencias de la gobernanza moderna, la transformación digital y la defensa temprana y preventiva de la nación.



El máximo dirigente propuso que la Asociación mantenga firmemente los ideales del Partido, preserve la esencia de los “Soldados del Tío Ho” y promueva la tradición de “Lealtad, Solidaridad, Ejemplaridad e Innovación”. Asimismo, abogó por construir una estructura organizativa más ágil y eficiente, especialmente en el nivel de base.



También enfatizó la necesidad de contar con cuadros ejemplares por su firmeza política, integridad moral, prestigio y capacidad de movilización social, capaces de mantenerse cerca de los afiliados y de la población, comprender la realidad local y asumir responsabilidades en beneficio de la comunidad.



To Lam pidió fortalecer aún más el papel de los veteranos en la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, así como en la protección de la base ideológica del Partido y la preservación de la estabilidad sociopolítica desde las bases.



La Asociación, señaló, debe participar de forma más activa en la formulación de políticas, la supervisión de cuadros y militantes, la lucha contra la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos, así como en la promoción de la democracia de base. Al mismo tiempo, la supervisión y la crítica social deben orientarse hacia cuestiones concretas que preocupan a los afiliados y a la ciudadanía.



En cuanto a la defensa de la base ideológica del Partido, afirmó que los veteranos deben actuar con firmeza, pero también con capacidad de persuasión, basándose en hechos históricos, argumentos sólidos y el prestigio ganado a lo largo de sus trayectorias.



El dirigente también instó a prestar mayor atención a la vida material y espiritual de los veteranos y exmilitares, garantizando sus derechos e intereses legítimos, y aprovechando al mismo tiempo su experiencia y potencial como un recurso importante para el desarrollo nacional.



Abogó por elevar la calidad del movimiento de apoyo mutuo entre veteranos para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, vinculándolo con programas de desarrollo socioeconómico, construcción de nuevas áreas rurales, crecimiento verde, economía digital y fortalecimiento del sector privado.



Asimismo, pidió fomentar y apoyar a los veteranos en el desarrollo de negocios familiares, cooperativas, empresas y proyectos de emprendimiento, contribuyendo a la creación de empleo y al bienestar comunitario.



Uno de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de impulsar la transformación digital dentro de la Asociación. Según explicó, esta no debe limitarse a la digitalización de expedientes o al intercambio electrónico de documentos, sino convertirse en una herramienta integral para la gestión, la comunicación, la organización de movimientos y la evaluación de resultados.



To Lam también destacó la importancia de reforzar la educación patriótica y de las tradiciones revolucionarias entre las nuevas generaciones mediante una estrecha coordinación con organizaciones juveniles, centros educativos, unidades militares y autoridades locales.



Paralelamente, instó a renovar los mecanismos de agrupación de exmilitares, especialmente de los jóvenes, fortalecer la diplomacia popular de los veteranos y participar activamente en el perfeccionamiento de las políticas y leyes relacionadas con este colectivo.



El dirigente solicitó además a los comités partidistas, autoridades, organismos estatales y organizaciones de masas continuar brindando apoyo y condiciones favorables para que la Asociación desempeñe eficazmente sus funciones, incluyendo el fortalecimiento de su personal y el estudio de una futura Ley de Veteranos acorde con las nuevas exigencias del país.



Expresó su confianza en que el Comité Ejecutivo Central de la Asociación para el VIII mandato será un colectivo ejemplar por su unidad, capacidad, disciplina e innovación, manteniendo siempre una estrecha vinculación con las bases y los afiliados.



To Lam reiteró que el Partido, el Estado y el pueblo depositan una gran confianza en la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam y manifestó su convicción de que la organización continuará desarrollándose con solidez y contribuirá activamente a la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y a la construcción y defensa de la Patria socialista.



Con motivo de la cita, el secretario general del Partido y presidente del Estado entregó la Orden Ho Chi Minh a la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnamel secretario general del Partido y presidente del Estado entregó la Orden Ho Chi Minh a la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam en reconocimiento a sus extraordinarios méritos y aportes a la causa revolucionaria de la nación.