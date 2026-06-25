Máximo dirigente de Vietnam pide a la juventud un nuevo espíritu de mayor responsabilidad y contribución al país

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó que el país necesita en la juventud un “nuevo espíritu” caracterizado por pensar más ampliamente, aprender más rápido, trabajar mejor, vivir de forma más ejemplar, asumir mayor responsabilidad y contribuir más al desarrollo nacional, durante su intervención en la inauguración del XIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh.



La mañana del 25 de junio, en Hanoi, quedó inaugurada la cita para el período 2026-2031, con la participación de 788 delegados en representación de más de 5,1 millones de miembros de la organización y cerca de 22 millones de jóvenes en todo el país.



Durante la sesión inaugural, los dirigentes de la organización presentaron el discurso de apertura y el informe político del congreso, en el que se definen las orientaciones, objetivos y tareas del trabajo juvenil y los movimientos de la juventud para el nuevo mandato.



En los debates, los delegados destacaron el papel de la Unión en la educación de los ideales revolucionarios, la ética y el estilo de vida, así como la promoción de la participación juvenil en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

En sus intervenciones, To Lam subrayó que, tras 95 años de construcción y desarrollo, la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh se ha consolidado como fuerza de reserva del Partido, escuela de formación ideológica de la juventud y vanguardia en la acción revolucionaria.



Valoró los avances del último período, señalando que el trabajo juvenil ha sido más cercano, moderno y práctico. No obstante, advirtió que persisten limitaciones que exigen una renovación más profunda, decidida y efectiva para responder a las expectativas del Partido, el Estado y la sociedad.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, felicita al Comité Ejecutivo de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en su XIII mandato (2026–2031). Foto: VNA





En este contexto, el dirigente destacó que la juventud no solo hereda la causa revolucionaria, sino que desempeña un papel directo en la construcción del futuro del país en un escenario de nuevas oportunidades de desarrollo.



To Lam insistió en la necesidad de reforzar la educación de los ideales revolucionarios, el patriotismo, la firmeza política y la aspiración de contribuir, mediante métodos más prácticos, cercanos y persuasivos.



Asimismo, subrayó la importancia de una presencia activa en el entorno digital para difundir valores positivos y combatir la desinformación y los contenidos nocivos.



También llamó a formar una generación joven con capacidad de aprendizaje permanente, dominio de la ciencia y la tecnología, liderazgo en innovación y transformación digital, así como mayor integración internacional, junto con el impulso del emprendimiento y el desarrollo de la economía digital, verde y circular.



Pidió que los movimientos de acción de la juventud sean más sustantivos, con resultados concretos e impacto social visible, centrados en tareas complejas a nivel local, como la transformación digital comunitaria, el desarrollo rural, la protección del medio ambiente y el bienestar social.



Igualmente, subrayó la necesidad de reforzar el acompañamiento integral a los jóvenes en educación, empleo, emprendimiento, vivienda, cultura y salud, con especial atención a trabajadores jóvenes, jóvenes rurales, minorías étnicas y grupos vulnerables.



To Lam destacó la importancia de construir una organización juvenil sólida e integral, que funcione como entorno de formación de cuadros jóvenes y reserva confiable para el Partido.

En este sentido, señaló que los cuadros de la Unión deben contar con firmeza política, ética, capacidades organizativas y competencias digitales, además de habilidades de diálogo y liderazgo.



Reiteró que el desarrollo de la juventud es responsabilidad de todo el sistema político y expresó su confianza en que la nueva generación vietnamita contribuirá de forma decisiva al desarrollo y la defensa del país./.