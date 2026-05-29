Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegan al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.



Durante su estancia en la nación insular, el máximo dirigente de Vietnam asistirá y pronunciará un discurso introductorio en el Diálogo de Shangri-La, en respuesta a la invitación del director general y director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Bastian Giegerich.



Representantes singapurenses dan bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, en el aeropuerto de Changi. Foto: Thong Nhat – VNA



La comitiva de alto nivel del país indochino fue recibida en la terminal aérea por la ministra de Desarrollo Digital e Información de Singapur, Josephine Teo; el embajador singapurense en Vietnam, Rajpal Singh; y la directora del Departamento de Sudeste Asiático de la Cancillería, Zhou Suli. Por la parte vietnamita, asistieron el embajador de Hanoi en esta ciudad-Estado, Tran Phuoc Anh, junto con su cónyuge y miembros de la misión diplomática del país indochino en ese territorio.

Vietnam y Singapur mantienen una relación de amistad y cooperación dinámica, sustantiva y eficiente dentro de la región del Sudeste Asiático, la cual se ha consolidado y profundizado a lo largo de más de medio siglo de desarrollo hasta convertirse en un modelo de éxito en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El est­ablecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su posterior elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025 constituyeron pasos de gran trascendencia que reflejan el alto grado de confianza política mutua, la profunda interconexión de intereses y una visión estratégica compartida en el nuevo contexto.



Funcionarios, trabajadores de la Embajada y la comunidad vietnamita en Singapore dan bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, en el aeropuerto de Changi. Foto: Thong Nhat – VNA



Ante este panorama de estrechos vínculos bilaterales, la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Singapur posee un significado de especial importancia para continuar implementando y concretar los lineamientos del marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.