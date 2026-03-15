Máximo dirigente de Vietnam ejerce su derecho al voto en las elecciones legislativas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Van Diep/VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, emitió su voto en el colegio electoral número 02, en el barrio de Ba Dinh, Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA

En el ambiente festivo de la jornada electoral, considerada la Fiesta del pueblo, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, acudió hoy al colegio electoral N° 2, ubicado en el barrio de Ba Dinh, Hanoi, para ejercer su derecho al voto en las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031.



Acompañaron al máximo dirigente los miembros del Buró Político del PCV Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado; Le Minh Hung, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central; Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos; Pham Gia Tuc, jefe de la Oficina del Comité Central; Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité partidista de Hanoi; así como otros miembros del Comité Central y numerosos electores de la capital.



El secretario general del PCV, también secretario de la Comisión Militar Central, llegó temprano para cumplir con su deber ciudadano, conversó cordialmente con los electores y participó en la ceremonia inaugural, donde escuchó la lectura del reglamento electoral y las normas del centro de votación, presenció la verificación de las urnas principales y auxiliares, y completó los procedimientos establecidos.

Tras los actos protocolarios de apertura de la jornada electoral, el secretario general del PCV, To Lam, junto con otros miembros del Buró Político y del Secretariado, dirigentes centrales y municipales, así como electores de avanzada edad y jóvenes, depositaron las primeras papeletas. Posteriormente, numerosos ciudadanos de la demarcación fueron emitiendo sus votos, ejerciendo así sus derechos y deberes cívicos.



Inmediatamente después de votar, en declaraciones a los medios de comunicación, To Lam expresó su satisfacción por participar en el proceso electoral y constatar la masiva afluencia de votantes. Destacó la minuciosa y temprana preparación del proceso electoral en todas sus fases, que ha garantizado las condiciones más favorables para que los ciudadanos, en cualquier circunstancia, puedan expresar su voluntad a través del voto.



Se trata del ejercicio de la democracia directa para elegir a quienes consideramos más capacitados y merecedores de nuestra confianza para continuar liderando el desarrollo del país y las localidades, afirmó el secretario general del PCV.

El dirigente partidista subrayó que estos comicios se celebran tras el exitoso XIV Congreso Nacional del Partido, que definió con claridad las directrices, políticas, visión y orientaciones para el desarrollo nacional, ampliamente respaldadas por el pueblo, los funcionarios y los militantes partidistas.



To Lam calificó la jornada como una gran fiesta nacional, que encarna la libertad y el protagonismo directo del pueblo para elegir a personas con suficiente prestigio y confianza para asumir las tareas comunes del país y las localidades, impulsando el desarrollo nacional, garantizando la soberanía, la integridad territorial y la defensa perdurable de la Patria.



El secretario general del PCV enfatizó que el objetivo es avanzar hacia un desarrollo rápido, sostenible y estable, mejorando integralmente la calidad de vida de la población. Estas aspiraciones populares han sido encomendadas a los distintos niveles de liderazgo, que deben ser dignos representantes del pueblo.



En esta ocasión, extendió su agradecimiento a los medios de comunicación por su contribución a la difusión de la fuerza de la gran unidad nacional y a la creación de un ambiente de entusiasmo en esta jornada cívica de elección de diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares./