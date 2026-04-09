Máximo dirigente de Vietnam asiste al concierto que celebra la unidad nacional

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, asistió esta noche al programa artístico “La patria en el corazón”, organizado para celebrar el éxito de las recientes elecciones legislativas y con motivo del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El concierto "La patria en el corazón" se celebró en el Teatro de la Ópera Ho Guom en Hanoi.(Foto: VNA)

El evento contó con la participación de destacados líderes, entre ellos Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional, y Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa, así como exdirigentes del Partido y del Estado, diputados, representantes de ministerios y organismos centrales, y diplomáticos de diversas organizaciones internacionales en Vietnam.

El programa fue organizado bajo la dirección de la Comisión Central de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.

“La patria en el corazón” combina música vietnamita con lo mejor del repertorio internacional, destacando la unidad nacional, el orgullo por los logros del país y la lealtad de la Seguridad Pública Popular hacia el Partido y el Estado, así como el afecto profundo del pueblo hacia la patria.

El espectáculo incluyó obras líricas que resaltan la belleza del país y su identidad cultural, junto con melodías clásicas europeas y ritmos vibrantes de América Latina, transmitiendo el espíritu, la historia y la riqueza cultural de diversos pueblos del mundo./.