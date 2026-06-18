Máximo dirigente de Vietnam aboga por elevar la Asociación Estratégica con Alemania

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reafirmó hoy que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas conceden la máxima importancia a la Asociación Estratégica con Alemania, al que consideran uno de sus socios más relevantes y de mayor prioridad en Europa.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al vicepresidente del Parlamento alemán, Bodo Ramelow. (Foto: VNA)



Durante una reunión en Hanoi con el vicepresidente del Parlamento alemán, Bodo Ramelow, quien realiza una visita oficial a Vietnam, el mandatario anfitrión destacó que el encuentro tiene lugar en un momento especialmente significativo para las relaciones bilaterales, marcado por la reciente conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos (1975-2025) y los 15 años de la Asociación Estratégica (2011-2026).



To Lam expresó su reconocimiento por la reciente ratificación por parte del Parlamento alemán del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), al considerar que esta decisión refleja la firme voluntad de ambas partes de impulsar la cooperación económica y comercial.

El dirigente señaló que Alemania, como principal economía de Europa y tercera del mundo, y Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia-Pacífico, comparten importantes bases para fortalecer su cooperación. Añadió que ambos países defienden principios comunes como el multilateralismo, el libre comercio y el respeto al derecho internacional, factores que ofrecen condiciones favorables para profundizar y elevar la Asociación Estratégica en beneficio mutuo y de la paz y estabilidad globales.



Con el objetivo de reforzar la confianza política, To Lam propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado y los órganos legislativos de ambos países.



Asimismo, instó a aprovechar plenamente las oportunidades derivadas del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), con la meta de elevar el intercambio comercial bilateral por encima de los 20 mil millones de dólares y consolidar la posición de Alemania y Vietnam como socios prioritarios recíprocos en la Unión Europea y la ASEAN. También abogó por ampliar la cooperación en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, economía verde y economía circular.



Por su parte, Bodo Ramelow felicitó a Vietnam por sus destacados avances en el desarrollo socioeconómico, la modernización de su aparato administrativo y el creciente prestigio que ha alcanzado en el escenario internacional.



Reiteró el respeto de Alemania por el sistema político vietnamita y valoró el papel cada vez más relevante de Vietnam en la región. Al mismo tiempo, manifestó el interés de profundizar la cooperación bilateral en sectores como economía, comercio, inversión, energías renovables, infraestructura ferroviaria de alta velocidad y formación de recursos humanos altamente calificados.



Al compartir los resultados de sus encuentros con empresarios alemanes establecidos en Vietnam, Ramelow señaló que la comunidad empresarial de su país considera a Vietnam el destino más atractivo del Sudeste Asiático gracias al dinamismo de su mercado, las favorables condiciones para los negocios y sus sólidas perspectivas de crecimiento.



Asimismo, expresó la disposición de Alemania a combinar su fortaleza tecnológica con la joven y abundante fuerza laboral vietnamita, promoviendo la cooperación en educación, empleo y formación profesional mediante futuros acuerdos gubernamentales y mecanismos de colaboración descentralizada.



Ambas partes coincidieron también en la importancia de seguir fortaleciendo los intercambios culturales y los contactos entre los pueblos, aprovechando especialmente el papel de la comunidad de más de 200 mil vietnamitas que viven, estudian y trabajan en Alemania como puente para consolidar la amistad y la cooperación bilateral./.